Μέχρι πρότινος, το πιο σημαντικό σχέδιό του ήταν να κάνει την Ουκρανία… «κράτος σε ένα smartphone».

Έτσι αποκαλούσε ο υπουργός Ψηφιακής Μετάβασης και αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Μιχάιλο Φέντοροφ, τον στόχο να γίνουν μέσα στην επόμενη διετία όλες οι κυβερνητικές υπηρεσίες στη χώρα του διαθέσιμες online, με το 20% πλήρως αυτοματοποιημένο.

Για το σκοπό αυτό είχε μάλιστα επικεφθεί προ εξαμήνου τη «Μέκκα της τεχνολογίας», τη Σίλικον Βάλεϊ στην Καλιφόρνια, σε αναζήτηση συμπράξεων και νέων ιδεών.

Σήμερα, ωστόσο, όλα αυτά φαντάζουν ήδη πολύ μακρινά…

Η Ουκρανία δίνει μάχη επιβίωσης απέναντι στους Ρώσους εισβολείς. Και ο ίδιος, στα 31 χρόνια του -το νεότερο μέλος του υπουργικού συμβουλίου- δίνει μαζί με την ομάδα του την δική τους, ψηφιακή μάχη κατά της Μόσχας, έχοντας μετατρέψει σε αρχηγείο ένα καταφύγιο σε μυστική τοποθεσία του υπό πολιορκία Κιέβου.

Ψηφιακή «διπλωματία»

Υπό το μότο «η τεχνολογία είναι η καλύτερη απάντηση απέναντι στα τανκς», ο νεαρός υπουργός έχει κινήσει γη και ουρανό μέσω των social media για να συστρατεύσει και τη διεθνή τεχνολογική κοινότητα στο πλευρό της Ουκρανίας.

Όπως έκανε στις προεδρικές εκλογές του 2019 -ως μάνατζερ της ψηφιακής προεκλογικής εκστρατείας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι- έτσι και τώρα συντονίζει την ακατάπαυστη διαδικτυακή εκστρατεία του Ουκρανού προέδρου για τη ανύψωση του ηθικού των συμπατριωτών του και την ενίσχυση της διεθνούς συνδρομής έναντι των Ρώσων, καθιστώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βασικό στοιχείο της ουκρανικής επικοινωνιακής στρατηγικής.

Παράλληλα, μέσα από τους λογαριασμούς του στο Twitter, στο Instagram, στο Facebook και στο Telegram, ο Φέντοροφ εντείνει τις πιέσεις σε τεχνολογικούς κολοσσούς της Δύσης -και δη των ΗΠΑ- να λάβουν μέτρα κατά της Μόσχας.

Όχι τυχαία, αναρτά τις σχετικές υπογεγραμμένες επιστολές του στα social media, εργαλειοποιώντας και τη διεθνή κοινή γνώμη.

Ήδη, μετά και τις σαρωτικές δυτικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, εταιρείες όπως οι Apple, Google, Meta, Twitter, YouTube, TikTok, Microsoft, Sony και Oracle έχουν αναστείλει τη διάθεση υπηρεσιών και προϊόντων τους στη ρωσική αγορά.

Η δε θετική απάντηση της PayPal σε σχετικό αίτημα του

Φέντοροφ, το Σάββατο, ανακοινώθηκε πρώτα μέσω του λογαριασμού του Ουκρανού υπουργού στο Twitter.

Η «συμμαχία» με τον Ίλον Μασκ

Η πιο κομβική πάντως παρέμβασή του παραμένει η έκκλησή του με ένα tweet, κατά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, προς τον Ίλον Μασκ.

«Ενώ εσύ προσπαθείς να εποικίσεις τον Άρη, η Ρωσία προσπαθεί να καταλάβει την Ουκρανία! Ενώ οι δικοί σου πύραυλοι προσγειώνονται με επιτυχία από το διάστημα, ρωσικοί πύραυλοι πλήττουν Ουκρανούς αμάχους!», έγραψε ο Φέντοροφ.

Το αίτημά του στο Μασκ ήταν να βοηθήσει τη χώρα του με τη διάθεση δορυφόρων Starlink της εταιρείας SpaceX, ώστε οι αμυνόμενοι Ουκρανοί να μην αποκλειστούν ψηφιακά από τον υπόλοιπο κόσμο.

Η απάντηση του Μασκ ήταν άμεση και έμπρακτη.

Μέσα σε 48 ώρες, είχε συντονίσει δορυφόρους της SpaceX και έστειλε φορτηγό με τερματικά και δορυφορικά πιάτα στην Ουκρανία.

Starlink terminals are coming to Ukraine! Thank you @elonmusk, thank you everyone, who supported Ukraine! pic.twitter.com/xHDYHunhsW — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022

Δωρεές, κρυπτονομίσματα και… «ο Πούτιν στον Δία»

Ταυτόχρονα, και πάλι μέσω των social media, ο νεαρός Ουκρανός υπουργός προωθεί εκστρατείες δωρεών για τη χώρα του, κοινοποιώντας με αναρτήσεις αριθμούς λογαριασμών στην Εθνική Τράπεζα Ουκρανίας για τη συγκέντρωση χρηματικών ποσών είτε για ανθρωπιστική βοήθεια, είτε ακόμη και για την ενίσχυση των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

UAH 426 mln are spent on army in last days. Ukrainians choose to spent funds from e-Pidtrymka project on defense. Initial idea was to support business affected by COVID-19 at the state level. You can join and donate: https://t.co/aF17Bi4wyT. Multi-currency account. — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 27, 2022

Στο μεσοδιάστημα, προωθεί μια άλλη εκστρατεία crowdfunding, υπό το σύνθημα «Στείλε τον Πούτιν στον Δία».

«Βοηθήστε μας να στείλουμε έναν αιμοδιψή δικτάτορα πολύ μακριά», αναγράφεται στη σχετική ψηφιακή αφίσα, με τον Φεντόροφ μάλιστα να υποστηρίζει σε ανάρτησή του στο Twitter πως «όλοι θέλουν ο Πούτιν να πεθάνει»…

Everyone wants Putin to die. Until this happens, we give Ukrainians and the whole world a unique opportunity: to send Putin to Jupiter. Donate $2.99 for a rocket. All funds will be directed to the restoration of the destroyed infrastructure! https://t.co/rgovgICteq pic.twitter.com/hFi5i9wdvy — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 1, 2022

«Μέχρι να συμβεί αυτό», ανέφερε, «δώστε στους Ουκρανούς και σε όλο τον κόσμο μία μοναδική ευκαιρία: στείλτε τον στον Δία».

«Δωρίστε 2,99 δολάρια για έναν πύραυλο. Όλα τα χρήματα θα διατεθούν για την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων υποδομών!».

Σε νεότερη ανάρτησή του στο Instagram, ο Φέντοροφ αντικατέστησε την αναφορά «να πεθάνει» με το «να εξαφανιστεί» (σύμφωνα με την αγγλική μετάφραση).

Πανηγύρισε για το γεγονός, όπως ανέφερε, ότι «έχουν ήδη συγκεντρωθεί 2 εκατομμύρια δολάρια».

Και ανακοίνωσε ότι μέρος των κονδυλίων θα διατεθούν προς ενίσχυση του ουκρανικού στρατού.

Τα κρυπτονομίσματα, οι χάκερς και το ΝΑΤΟ

Μετά την έκρηξη της ζήτησης κρυπτονομισμάτων στη Ρωσία, υπό το βάρος των δυτικών κυρώσεων, ο 31χρονος υπουργός Ψηφιακής Μετάβασης εντείνει τις πιέσεις και στα μεγάλα ανταλλακτήρια, ώστε να μπλοκάρουν τους Ρώσους πελάτες.

Στο μεσοδιάστημα, ηγήθηκε της απόφασης του Κιέβου για τη δημιουργία ενός «στρατού IT» με εθελοντές χάκερς, από όλα τα μέρη του πλανήτη, με στόχο την ανάσχεση κυβερνοεπιθέσεων κατά κρίσιμων υποδομών και ψηφιακών υπηρεσιών της Ουκρανίας, αλλά και την εξαπόλυση αντίστοιχων κατά ρωσικών στόχων.

Σε αυτές προβλέπονται ακόμη και κυβερνοεπιθέσεις σε δίκτυα σιδηροδρόμων και ηλεκτρικών δικτύων της Ρωσίας. Γεγονός, που προκαλεί την ανησυχία ειδικών.

«Ασφαλώς κατανοώ το είδος της απόγνωσης που οδηγεί την ουκρανική κυβέρνηση να καλεί ανθρώπους να εξαπολύσουν κυβερνοεπιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, θεωρώ όμως πολύ σημαντικό να είμαστε σε αυτό το πεδίο προσεκτικοί», επισημαίνει στο BBC η Σούζαν Σπάλντιγκ του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

«Εάν εμπλακούμε σε καταστροφικές επιθέσεις από πολίτες εναντίον ζωτικής σημασίας υποδομών», επισημαίνει, «θα βρεθούμε αντιμέτωποι με την “ομίχλη του πολέμου”, λανθασμένες αποδόσεις ευθυνών και πιθανόν εντεινόμενες επιπτώσεις, που δεν είχαν προβλεφθεί».

Σε αυτή την περίπτωση, υπογραμμίζει, «η κατάσταση θα μπορούσε γρήγορα να επιδεινωθεί».

Αυτά, ενώ -όπως περιχαρής ανακοίνωσε μέσω Twitter ο καταγόμενος από τη Ζαπορίζια Φεντόροφ- «η #Ουκρανία θα γίνει δεκτή ως Συνεργαζόμενο Μέρος στο #NATO CCDCOE»: του Συνεργατικού Κέντρου Αριστείας για την Κυβερνοάμυνα του ΝΑΤΟ.