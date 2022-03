Ο Τζέιμι Βάρντι συνεχίζει να γράφει ιστορία στην Premier League με την φανέλα της Λέστερ. Μπορεί ο ηγέτης των «αλεπούδων» να είχε να συνδεθεί με τα αντίπαλα δίχτυα από τον περασμένο Νοέμβριο, λόγω ενός τραυματισμού που τον άφησε για μεγάλο διάστημα εκτός δράσης, ωστόσο κατάφερε να συνδυάσει την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση με ένα φανταστικό ρεκόρ.

Ο 35χρονος στράικερ έγραψε το τελικό 2-0 στην χθεσινοβραδινή νίκη επί της Μπέρνλι(πρώτη νίκη μέσα στο 2022) και ανέβηκε σε μια μοναδική κορυφή. Αυτή με τους παίκτες που έχουν πετύχει τα περισσότερα γκολ στην Premier League έχοντας συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και έπειτα, με τον Βάρντι να φτάνει τα 94 γκολ και να αναρριχάται στην πρώτη θέση αφήνοντας στη δεύτερη τον Ίαν Ράιτ που είχε 93.

Jamie Vardy has broken the record for Premier Leauge goals scored after the age of 30 🍷 pic.twitter.com/IWs3f7FoKG

— ESPN UK (@ESPNUK) March 1, 2022