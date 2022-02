Πολλά είναι τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο με κατοίκους της Ουκρανίας να την «πέφτουν» σε Ρώσους στρατιώτες που συμμετέχουν στην εισβολή.

Σήμερα το πρωί η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέλαβε τη Μελιτόπολη στην επαρχία Ζαπορίζια. Τον γύρο του ίντερνετ κάνει βίντεο με παππού, ο οποίος είναι Ρώσος αλλά μένει στην Ουκρανία, να «στολίζει» δύο ομοεθνείς του στρατιώτες.

«Τι στο δ@@@λο κάνετε εδώ; Κι εγώ Ρώσος είμαι, αλλά μένω εδώ. Έχετε τη χώρα σας, έχουμε τη δική μας. Δεν έχετε δικά σας προβλήματα να λύσετε; Είστε όλοι πλούσιοι εκεί, όπως στα Εμιράτα; Είστε, απλά… μαριονέτες», είπε, ανάμεσα σε άλλα, ο παππούς στους στρατιώτες.

Grandpa is reprimanding the Russian soldiers in Melitopol like they are children.

“I’m also Russian. Don’t you have any problems in the state?” pic.twitter.com/fan9J9Me80

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 26, 2022