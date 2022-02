Εορτασμοί στους δρόμους ξέσπασαν στις αποσχισθείσες δημοκρατίες, τις οποίες η Ουκρανία θεωρεί ως δικό της έδαφος, αργά το βράδυ της Δευτέρας, αφότου ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε ότι η Μόσχα «θα αναγνωρίσει αμέσως τις Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ (DPR) και του Λουγκάνσκ (LPR), μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Εικόνες από τις περιοχές αυτές δείχνουν πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό πάνω από το Ντονέτσκ, την πρωτεύουσα της ομώνυμης λαϊκής δημοκρατίας για σχεδόν οκτώ χρόνια.

Ομάδες ανθρώπων βγήκαν στους δρόμους, ανεμίζοντας τις σημαίες της Ρωσίας και επευφημώντας την κίνηση της Μόσχας, όπως φαίνεται σε άλλο βίντεο.

Twitter can be a horrible place at times, but tonight’s decision by President Putin to recognise the Donbass republics is the news people there have been looking forward to for 8 years. I’ll sign off tonight with this video from Lenin Square in Donetsk. #Donbass 🇷🇺 pic.twitter.com/l8YJVF84tf

— Dean O’Brien (@DeanoBeano1) February 21, 2022