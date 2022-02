Ο Ηλίας Ζούρος ήταν ο πρώτος προπονητής που μίλησε στη συνέντευξη Τύπου του Final Four του Κυπέλλου στην Κρήτη και αναφέρθηκε στη συνέπεια που δείχνει ο Προμηθέας, με την παρουσία του στην τελική φάση, ενώ στάθηκε και στα προβλήματα της ομάδας του με τον κορωνοϊό, τονίζοντας ότι έχει να αντιμετωπίσει και έναν «αόρατο αντίπαλο».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ζούρου:

«Θα ήθελα εκ μέρους του Προμηθέα να πω ότι είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε στο πρώτο Final Four ύστερα από τόσα χρόνια. Τα τελευταία τρία χρόνια ο Προμηθέας είναι πάντα στην τελική φάση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δείχνει συνέπεια. Η ομάδα παλεύει και δουλεύει καλά, παρουσιάζει υγεία.

Σε αυτό το Final Four, όμως, έχουμε και έναν αόρατο αντίπαλο, τον κορωνοϊό. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια για αυτό το Final Four. Όλη η Ευρώπη έχει Final Four ή Final Eight. Πρέπει να τα καταφέρουμε και να κερδίσει ο καλύτερος. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».