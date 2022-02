Υπάρχουν συνολικά περίπου 7.000 γλώσσες που ομιλούνται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, αλλά οι μισές από αυτές τελούν υπό τον κίνδυνο της εξαφάνισης. Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι προβλέπεται πως 1.500 γνωστές γλώσσες δε θα ομιλούνται πλέον μέχρι το τέλος του αιώνα μας.

Ερευνητές από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας (ANU) ανέλυσαν χιλιάδες γλώσσες για να εντοπίσουν τους παράγοντες που τις θέτουν σε κίνδυνο ανυπαρξίας.

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την υπεροχή των επίσημων εθνικών γλωσσών στη διαδικασία της διδασκαλίας, και ιδίως στα δημόσια σχολεία. Εν ολίγοις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα προωθούν κυρίως την εθνικά επικρατούσα γλώσσα, αφήνοντας σε δεύτερη και τρίτη μοίρα τις υπόλοιπες διαλέκτους. Ένας δεύτερος παράγοντας που επιδεινώνει το πρόβλημα για τις γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση είναι η αύξηση των μετακινήσεων και των ταξιδιών, καθώς η διαρκής έκθεση απομακρυσμένων πληθυσμών στην κυρίαρχη εθνοτικά γλώσσα εγκυμονεί κινδύνους για τις τοπικές διαλέκτους.

«Διαπιστώσαμε ότι όσο περισσότεροι δρόμοι υπάρχουν, που συνδέουν χωριά και πόλεις, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να τεθούν σε κίνδυνο οι γλώσσες. Είναι σαν οι δρόμοι να βοηθούν τις κυρίαρχες γλώσσες να επιβληθούν πάνω από άλλες λιγότερης χρήσης γλώσσες», δήλωσε ο καθηγητής, Λίντελ Μπρόναμ συγγραφέας της μελέτης.

