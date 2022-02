Ένας έφηβος από τη Φλόριντα ζητά πάνω από $50.000 από τον Έλον Μασκ για να σταματήσει να… αναρτά στο Twitter την τοποθεσία του ιδιωτικού του τζετ. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει ότι δημιουργεί δεκάδες ακόμη λογαριασμούς που θα ακολουθούν τις εναέριες κινήσεις άλλων πλούσιων και διάσημων ανθρώπων.

Landed near Brownsville, Texas, US. Apx. flt. time 45 Mins. pic.twitter.com/1j6y40p0XJ



Ο Τζακ Σουίνι, ένας 19χρονος φοιτητής και λάτρης της αεροπλοΐας, ισχυρίστηκε ότι έχει δημιουργήσει 16 αυτοματοποιημένους λογαριασμούς στο Twitter (τα γνωστά bots). Εκείνο που τον έκανε διάσημο ήταν το @ElonJet, αλλά πλέον διαθέτει και το @GatesJets, που ακολουθεί τα τζετ του Μπιλ Γκέιτς, καθώς και bots για τα τζετ του Τζεφ Μπέζος της Amazon, του δισεκατομμυριούχου Μαρκ Κούμπαν και του ράπερ Ντρέικ.

N887WM Took off near Palm Springs, California, US. pic.twitter.com/Jd7ycOJpTO

— Bill Gates’ Jets (@GatesJets) February 2, 2022