Εκτός Γιουβέντους θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν ο Πάουλο Ντιμπάλα. Παρότι οι δύο πλευρές ήταν σε διαπραγματεύσεις το τελευταίο διάστημα, η πλευρά του Αργεντινού δεν είναι ικανοποιημένη με τις προτάσεις που έχει κάνει η Γηραιά Κυρία, και εφόσον δεν αλλάξει κάτι δραματικά, τότε το καλοκαίρι αναμένεται να αποχωρήσει ως ελεύθερος και να ψάξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Και φαίνεται πως η Ίντερ θέλει να το εκμεταλλευτεί και να ρίξει τη «βόμβα» του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα, σε περίπτωση που ο Ντιμπάλα αποφασίσει οριστικά να μην ανανεώσει, τότε οι Νερατζούρι θα δοκιμάσουν τις πιθανότητές τους και θα κινηθούν με επίσημη κρούση.

Όπως αναφέρει η Gazzeta dello Sport, η Ίντερ έχει ήδη έτοιμη την πρότασή της και απλώς περιμένει να δει τις εξελίξεις, ώστε να κινηθεί αναλόγως.

Μια μεταγραφή που, εφόσον προχωρήσει, θα αλλάξει εντελώς τα δεδομένα στο ιταλικό ποδόσφαιρο και γενικότερα στο ευρωπαϊκό.

🚨 Inter Milan are preparing an offer for Paulo Dybala 🇦🇷 this summer if the Argentine does not extend with Juventus. [@Gazzetta_it] #Inter pic.twitter.com/hZDhaZKEPB

— RouteOneFootball (@Route1futbol) January 14, 2022