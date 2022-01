Ο Λιονέλ Μέσι δεν έχει καταφέρει από τη στιγμή που επέστρεψε στο Παρίσι και ξεπέρασε το πρόβλημα με τον κορωνοϊό, να προπονηθεί με την Παρί.

Ο Αργεντινός άσος δεν συμμετείχε ούτε στη σημερινή προπόνηση της ομάδας του Ποτσετίνο, ο οποίος εκνευρίστηκε που δεν έμαθε για την κατάσταση της υγείας του από τον ίδιο και απ’ ότι φαίνεται θα χάσει το αυριανό ματς κόντρα στη Λιόν για την 20η αγωνιστική της Ligue 1.

Στα ευχάριστα για τους Παριζιάνους από την άλλη, είναι η συνεχής παρουσία του Σέρχιο Ράμος στις προπονήσεις και δεν αποκλείεται ο Ισπανός ακόμα και να ξεκινήσει βασικός.

Still no Leo Messi at the start of collective training this morning. @Tanziloic ❌🇦🇷

— PSGhub (@PSGhub) January 8, 2022