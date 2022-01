Το διαδίκτυο προσφέρει τη δυνατότητα στους ανθρώπους που αγαπούν τη γεωγραφία και τα ταξίδια να δουν φωτογραφίες από τόπους του κόσμου που, ίσως, ποτέ δεν θα καταφέρουν να επισκεφθούν. Μάλιστα, υπάρχουν μέρη που δύσκολα θα τα έβρισκε κανείς σε ταξιδιωτικούς οδηγούς αφού έχουν εγκαταλειφθεί.

Η φύση, όμως, ως γνωστόν δεν επιτρέπει τα κενά και έτσι η ζωή συνεχίζεται δίπλα τους ή πολύ περισσότερο… πάνω τους. Ο λογαριασμός Abandoned Places στο Twitter μας επιτρέπει να επισκεφθούμε τέτοια μέρη που είτε θα μας εντυπωσιάσουν με την ομορφιά τους, είτε θα μας τρομάξουν με τον απόκοσμο χαρακτήρα τους, ενώ σίγουρα θα μας γεμίσουν με ιδέες για μελλοντικά ταξίδια. Έστω κι αν αυτό είναι ολοένα και πιο δύσκολο εν μέσω της πανδημίας του κοροναϊού. Τα 10 + 1 μέρη που μας εντυπωσίασαν για διαφορετικούς λόγους:

Το εγκαταλελειμμένο mall στην Ταϊλάνδη

Το New World Mall στην Μπανγκόνγκ έκλεισε το 1997 επειδή είχαν παραβιάσει κανονισμούς όταν οικοδομούνταν. Παρατηρήστε πώς τα φυτά φαίνεται σαν να ανεβαίνουν τις κυλιόμενες σκάλες που δεν λειτουργούν πια.

The New World Mall, in Bangkok, was closed in 1997 after it was found to have breached building regulations. pic.twitter.com/uxi9XLRvmW — Abandoned Places (@UrbanExplorerr) January 8, 2022

Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα μετά την καταστροφή στη Φουκουσίμα

Τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα έχουν εγκαταλειφθεί μετά την πυρηνική καταστροφή στη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας το 2011. Δείτε πώς το περιβάλλον τα «τρώει» με το πέρασμα του χρόνου.

Radioactive cars from the Fukushima disaster slowly being eaten by nature pic.twitter.com/X76Jby1M4A — Abandoned Places (@UrbanExplorerr) January 8, 2022

Ένα ακατοίκητο κάστρο στη Γαλλία

Το συγκεκριμένο κάστρο είναι του 13ου αιώνα, αλλά κανένας δεν το κατοικεί πια. Γύρω του, όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχει η κλασική τάφρος.

Abandoned 13th century château located in France. pic.twitter.com/rF8WNDALzG — Abandoned Places (@UrbanExplorerr) January 8, 2022

Πάρκο με νεροτσουλήθρες στο Βιετνάμ

Ένας δράκος δεσπόζει στο εγκαταλελειμμένο water park στο Βιετνάμ. Κανένας, ούτε ενήλικας, ούτε παιδί, δεν διασκεδάζει πια εκεί…

Στάση λεωφορείου στο Καζακστάν

Το Καζακστάν έχει έρθει στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα εξαιτίας της εξέγερσης για τις τιμές των καυσίμων. Πάντως, σε αυτή την στάση λεωφορείου, δεν περιμένει πια κανείς…

Bus stop in Kazakhstan pic.twitter.com/Id8WaYNNY4 — Abandoned Places (@UrbanExplorerr) January 7, 2022

Άλλο ένα κάστρο σε νησί στη Σκωτία

Στη Σκωτία υπάρχουν πολλά κάστρα, αλλά αυτό έχει εγκαταλειφθεί. Το νησάκι που το φιλοξενεί δεν φαίνεται να δέχεται πια επισκέψεις.

A castle on an island in Scotland. pic.twitter.com/SiXm6eMxLx — Abandoned Places (@UrbanExplorerr) January 6, 2022

Ακατοίκητο νησί στην Ιαπωνία

Επιστρέφουμε στην Ιαπωνία για να πάμε στο νησί Χασίμα που πια δεν κατοικείται. Δείτε την εικόνα των κτιρίων στα οποία ο χρόνος δεν έχει φερθεί καλά.

The deserted island of Hashima, Japan pic.twitter.com/WbrCoiNCwS — Abandoned Places (@UrbanExplorerr) January 6, 2022

Ο απόκοσμος φάρος στη Ρωσία

Στην Ανίβα, στη Ρωσία, υπάρχει ακόμα ο φάρος. Απόκοσμη ομορφιά…

Aniva lighthouse in Russia pic.twitter.com/xzjaPn1gZT — Abandoned Places (@UrbanExplorerr) January 6, 2022

Το άλλο «Πεντάγωνο» στη Σανγκάη

Στην Κίνα και συγκεκριμένα στη Σανγκάη επιχείρησαν να δημιουργήσουν ένα «Πεντάγωνο» με κτίρια, το οποίο πλέον δεν φιλοξενεί ανθρώπους.

Abandoned complex in the shape of a pentagon in Shanghai, China pic.twitter.com/dvTOQnbASG — Abandoned Places (@UrbanExplorerr) January 5, 2022

Το τρένο που σταμάτησε να ταξιδεύει

Δεν γνωρίζουμε που βρίσκεται αυτό το τρένο, αλλά πλέον δεν μπορεί να ταξιδέψει. Το όλο θέαμα προκαλεί μια στενοχώρια. Όμως, η φύση έχει φροντίσει να «αγκαλιάσει» τη μηχανή που εγκατέλειψαν οι άνθρωποι.

Το δωμάτιο ελέγχου στο Τσερνόμπιλ

Το πυρηνικό δυστύχημα στο Τσερνόμπιλ άνοιξε την κουβέντα για την κατάργηση της χρήσης αυτού του είδους της ενέργειας. Πολλά (δεν) έγιναν σε αυτό το δωμάτιο ελέγχου.

Chernobyl nuclear power plant control room pic.twitter.com/fxZ11NABbw — Abandoned Places (@UrbanExplorerr) January 6, 2022

Περισσότερα τέτοια μέρη μπορείτε να βρείτε στον συγκεκριμένο λογαριασμό στο Twitter, όπως προαναφέραμε.