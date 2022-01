Τη Γουλβς υποδέχεται απόψε (19:30) η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Old Trafford» για την 21η αγωνιστική της Premier League και τα «φώτα» θα είναι στραμμένα πάνω στον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο λόγος; Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ θα φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού των «κόκκινων διαβόλων» για πρώτη φορά μετά από 14 ολόκληρα χρόνια και δεύτερη φορά στην καριέρα του στην ομάδα. Η πρώτη φορά ήταν στις 19 Μαρτίου του 2008, σε ένα παιχνίδι με την Μπόλτον όπου ο Κριστιάνο είχε πετύχει μάλιστα και δύο γκολ στη νίκη της Γιουνάιτεντ.

Το εντυπωσιακό πάντως είναι πως αν και δεν έχει φορέσει πολλές το περιβραχιόνιο σε συλλογικό επίπεδο, όταν το κάνει, δεν χάνει. Συγκεκριμένα, ο CR7 έχει φορέσει 22 φορές το περιβραχιόνιο ως παίκτης των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους και μετράει 18 νίκες με τέσσερις ισοπαλίες σε 22 παιχνίδια, έχοντας σκοράρει μάλιστα και 26 γκολ σε αυτά τα ματς!

March 19, 2008: Ronaldo captains Manchester United for the first time

January 3, 2022: Ronaldo captains Manchester United for the second time pic.twitter.com/pOyycf4uDN

