Δεν σταματάει πουθενά. Η μηχανή του Πεπ Γκουαρντιόλα πέρασε και από το St James’ Park. Και μάλιστα πολύ εύκολα.

Με μία επιβλητική εμφάνιση, η Μάντσεστερ Σίτι έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στη Νιούκαστλ, επικράτησε με 4-0 και δείχνει έτοιμη και ικανή για το back to back!

Οι πολίτες ήταν αψεγάδιαστοι απέναντι στη Νιούκαστλ και δεν άφησαν κανένα περιθώριο στην ομάδα του Έντι Χάοου.

Και μάλιστα, μέσα στο συγκεκριμένο παιχνίδι η Σίτι κατάφερε να γράψει ιστορία και να σπάσει μερικά «μυθικά» ρεκόρ τα οποία έμοιαζαν άπιαστα…

Αρχικά, με τη νίκη στο Νιούκαστλ, η Σίτι έφτασε στα 34 διπλά μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος. Ωστόσο, οι πολίτες δεν έμειναν μόνο σε αυτό το ρεκόρ.

34 – Manchester City recorded their 34th league victory of 2021, establishing a new record for the most top-flight wins by a team in a calendar year. Architect. pic.twitter.com/4IX2Bpc1KK — OptaJoe (@OptaJoe) December 19, 2021

Με τα τέσσερα γκολ που σκόραραν απέναντι στη Νιούκαστλ, έσπασαν ακόμα ένα «θρυλικό» ρεκόρ, καθώς έφτασαν τα 105 γκολ στην Premier League μέσα στο 2021 και ξεπέρασαν τα 104 το οποίο ήταν το προηγούμενο ρεκόρ.

105 – Manchester City have scored 105 goals in the Premier League in 2021; their most in a single calendar year while playing in the top-flight (previously 104 in 1929). Insatiable. pic.twitter.com/uPKNtTn3Wl — OptaJoe (@OptaJoe) December 19, 2021

Κι όμως, υπάρχει κι άλλο ρεκόρ. Οι 18 εκτός έδρας νίκες στην Premier League μέσα στο 2021, είναι τα περισσότερα διπλά που έχει καταγράψει ποτέ μία ομάδα στο αγγλικό πρωτάθλημα σε ένα ημερολογιακό έτος.