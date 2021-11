Από τύχη, ένα βιβλίο συνταγών μαγειρικής της Αραβικής Ισπανίας, γραμμένο γύρω στο 1260, συγκροτήθηκε στην ολότητά του και πλέον παραδίδεται μεταφρασμένο στα αγγλικά στους λάτρεις της κουζίνας και των γεύσεων: ο έγκριτος εκδοτικός οίκος Brill Publishing εξέδωσε πριν λίγο καιρό το «Οι Καλύτερες των λαχταριστών τροφών και πιάτων από την Αλ Άνταλους και το Μαγκρέμπ» το οποίο συνέγραψε στην Τύνιδα ο Ibn Razīn al-Tujībī.

Το 1247, ο al-Tujībī συνειδητοποίησε ότι για έναν μουσουλμάνο ο βίος ήταν αβίωτος στη Χριστιανική Ισπανία – τα βασίλεια των Αράβων έπεφταν το ένα μετά το άλλο καθώς προήλαυνε η χριστιανική σταυροφορία στην Ιβηρική. Σε ηλικία 20 χρόνων, πήρε την οικογένειά του και διέφυγε από τη Μούρθια μαζί με πάμπολλους πρόσφυγες της Ανδαλουσίας προς τη μουσουλμανική Βόρεια Αφρική, το Μαγκρέμπ. Πάμπτωχος έφτασε στο λιμάνι της πόλης Bijāya, στη σημερινή Αλγερία, κι έπιασε δουλειά ως εποχικός γραφέας για τη δυναστεία των Χαφσιδών. Το 1259, εγκαταστάθηκε στην Τύνιδα, όπου άρχισε, σε ηλικία 33 χρόνων, να γράφει το Fiḍālat, το βιβλίο συνταγών. Έμεινε στην Τύνιδα έως τον θάνατό του το 1293.

Excited to announce that my latest English translation of a medieval Arabic cookbook is coming out Sept. 9. This time it is from 13th century al-Andalus.

