Συναγερμός σήμανε στο Μεξικό, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε πολυτελές ξενοδοχείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του RT, εργαζόμενοι και φιλοξενούμενοι άκουσαν πυροβολισμούς και κρύφτηκαν σε διάφορους χώρους του ξενοδοχείου Hyatt Ziva Riviera Cancun.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ξενοδοχείο 5 αστέρων το απόγευμα της Πέμπτης, με μάρτυρες να αναφέρουν ότι ένας ένοπλος πλησίασε από την παρακείμενη παραλία και άρχισε να πυροβολεί.

Άλλες μαρτυρίες αναφέρουν ότι «άντρες με πολυβόλα» είχαν εισβάλει στην παραλία.

All guests and employees told to duck, and we’re all taken to hiding places at Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. Active shooter? Terrorist or kidnapping threat? They’re not telling us anything. pic.twitter.com/Hf7SRzRJIZ

— Mike Sington (@MikeSington) November 4, 2021