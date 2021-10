Η Λίβερπουλ έκανε «όργια» χθες στην έδρα της Γιουνάτεντ, με έναν επιβλητικό Μο Σαλάχ, μετατρέποντας το ντέρμπι σε «περίπατο».

Ένας οπαδός των «Κόκκινων Διαβόλων» μπόρεσε μέσε σε όλο τον αναβρασμό και την γκρίνια της εξέδρας να ζητήσει και να πάρει τη φανέλα του Ρομπέρτο Φιρμίνο, πριν ο Βραζιλιάνος μπεο στη φυσούνα.

Ο επιθερτικός των φιλοξενούμενων δεν του αρνήθηκε, με τον νεαρό να παίρνει γρήγορα το «λάφυρο», το οποίο έσπευσε να κρύψει για να μη βρεθεί αντιμέτωπος με την οργή του υπόλοιπου γηπέδου.

Μπορεί το σχέδιο τπυ να πέτυχε και να έφυγε χωρίς πρόβλημα από το γήπεδο, όμως το στιγμιότυπο έγινε viral και στα social media «τα άκουσε» από οπαδούς των γηπεδούχων, που δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι σκέφτηκε να ζητήσει φανέλα αντιπάλου μετά από τετοια «συντριβή».

What’s this all about 😂😂😂 pic.twitter.com/4gPmoTQjFH

— Mainly Oasis (@mainlyoasis) October 24, 2021