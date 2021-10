Τουλάχιστον 120.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και η κυκλοφορία των τρένων αποκαθίσταται σταδιακά σήμερα στη βόρεια Γαλλία εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, που σαρώνουν τμήμα της δυτικής Ευρώπης από χθες.

Η ηλεκτροδότηση έχει επανέλθει σε πάνω από το 50% των 250.000 νοικοκυριών που βυθίστηκαν στο σκοτάδι σήμερα το πρωί, ανέφερε η διαχειρίστρια εταιρεία ηλεκτρισμού στη Γαλλία Enedis, σε μια ενημέρωση σήμερα το μεσημέρι σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης.

Σχεδόν «4.000 τεχνικοί και εργαζόμενοι των εταιρειών παρόχων υπηρεσιών βρίσκονται επί ποδός», συμπλήρωσε η Enedis.

Damage in Plozevet, Brittany after storm #Aurore swept through. More than 250,000 homes are without electricity and train traffic is disrupted in northern France, mainly in Normandy, due to the strong winds that swept the country overnight. pic.twitter.com/82rQ4DxPUF

— BBC Weather (@bbcweather) October 21, 2021