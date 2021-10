Εκπληκτος έμεινε ο θαλάσσιος βιολόγος, Ενρίκε Οστάλε, όπου δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του, όταν αντίκρισε ένα ψάρι «γίγαντα» μπλεγμένο στα δίχτυα ενός αλιευτικού σκάφους που ψάρευε τόννους ανοιχτά της Θέουτα

Το πελώριο ψάρι ήταν πιθανότατα, σύμφωνα με το Reuters, ένα mola alexandrini, υποείδος του φεγγαρόψαρου της οικογένειας των μολιδών, που διαθέτει χαρακτηριστικό πτερύγιο στην πλάτη, θεωρείται ευάλωτο και δεν καταναλώνεται στην Ευρώπη. Σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε ο Οστάλε εχθές, Πέμπτη, το εντυπωσιακό πλάσμα είχε 3,2 μέτρα μήκος και 2,9 μέτρα πλάτος και ήταν το μεγαλύτερο ψάρι αυτού του είδους που έχει εντοπιστεί ποτέ στην περιοχή.

A giant mammoth sunfish was caught and released off the Mediterranean coast of Ceuta, Spain, after a tuna-fishing boat noticed it tangled in its nets. The fish was 10.5 feet long and 9.5 feet wide, but was too heavy for the 1000-kilo scale. pic.twitter.com/tVMEsuZLB6

— CBS News (@CBSNews) October 14, 2021