Τους δύο ερευνητές δημοσιογράφους, τη Μαρία Ρέσα από τις Φιλιππίνες και τον Ντμίτρι Μουράτοφ από τη Ρωσία, που τιμήθηκαν με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης, συνεχάρη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν.

«Η Μαρία Ρέσα και ο Ντμίτρι Μουράτοφ ερεύνησαν τα γεγονότα – ακούραστα και θαρραλέα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Μπάιντεν και παράλληλα τόνισε ότι, με τη δουλειά τους, «αποκάλυψαν κατάχρηση εξουσίας, εξέθεσαν τη διαφθορά και ζήτησαν διαφάνεια».

Οι δύο νέοι κάτοχοι του Νόμπελ Ειρήνης τιμήθηκαν «για τις προσπάθειές τους στην προστασία της ελευθερίας της έκφρασης, που αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοκρατία και τη βιώσιμη ειρήνη», ανέφερε χτες η Επιτροπή.

«Αντιπροσωπεύουν όλους τους δημοσιογράφους που υπερασπίζονται αυτό το ιδανικό σε ένα κόσμο όπου η δημοκρατία και η ελευθερία του Τύπου βρίσκονται αντιμέτωπες με όλο και περισσότερο αντίξοες συνθήκες», δήλωσε από την μεριά της στο Όσλο η πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής του Νόμπελ Μπέριτ Ράις-Άντερσεν.

Η Μαρία Αντζελίτα Ρέσα είναι Φιλιππινέζα-Αμερικανίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Rappler. Για σχεδόν δύο δεκαετίες δούλεψε ως κύρια ερευνητική δημοσιογράφος στη Νοτιοανατολική Ασία για το CNNi.

Ο Ντμίτρι Αντρέιβιτς Μουράτοφ είναι Ρώσος δημοσιογράφος και αρχισυντάκτης της ρωσικής εφημερίδας Novaia Gazeta. Διακρίθηκε για τις αποκαλύψεις της για τις εξωδικαστικές εκτελέσεις και τις διώξεις εναντίον των ομοφυλόφιλων στην Τσετσενία αλλά και για τη συμμετοχή της στις διεθνείς έρευνες των «Panama Papers».

Dmitry Muratov – awarded the 2021 #NobelPeacePrize – has for decades defended freedom of speech in Russia under increasingly challenging conditions. In 1993, he was one of the founders of the independent newspaper Novaja Gazeta, @novaya_gazeta.#NobelPrize pic.twitter.com/AXF8a3CDGZ

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021