Ο φοιτητής που άνοιξε σήμερα πυρ μέσα στο πανεπιστήμιο Perm State είναι ζωντανός και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, όπως μεταδίδει το Reuters, αν και νωρίτερα είχε γράψει ότι ο δράστης σκοτώθηκε, επικαλούμενο μια εκπρόσωπο του πανεπιστημίου, την Νατάλια Πετσισκέβα.

Ο δράστης πραγματοποίησε την επίθεση στην πόλη Περμ, στα Ουράλια Όρη, στην ανατολική Ρωσία, σκοτώνοντας τουλάχιστον 8 ανθρώπους και τραυματίζοντας 28, σύμφωνα με την Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή. Σύμφωνα με την Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, ο ένοπλος συνελήφθη και κατά τη σύλληψή του τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Ria.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα μεσα ενημέρωσης δείχνουν φοιτητές να πηδούν από τα παράθυρα του πρώτου ορόφου και να τρέχουν να σωθούν. Φοιτητές έφτιαξαν οδοφράγματα στοιβάζοντας καρέκλες για να εμποδίσουν τον ένοπλο να εισέλθει στις τάξεις τους, όπως είπαν οι ίδιοι.

