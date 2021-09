Αν δεν διαχειριστούμε με συνέπεια τα ενεργειακά αποθέματα και τις πρώτες ύλες, από το 2050 θα πρέπει να αναζητήσουμε άλλο πλανήτη για να καλύψουμε τις ανάγκες μας, τόνισε από το βήμα του συνεδρίου ECONOMIST (THE POTENTIAL OF CIRCULAR ECONOMY: GREECE’S OBJECTIVES AND IMPLEMENTATION PROCESS) ο υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, υπενθυμίζοντας ότι οι πηγές ενέργειας που έχομε στη διάθεσή μας δεν είναι ανεξάντλητες και ότι κάποια μέρα θα τελειώσουν.

Όπως υπογράμμισε βασική προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση στον τομέα της ενέργειας είναι σωστή διαχείριση των φυσικών πηγών και η βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων.

Ειδικότερα για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει να διανύσει αρκετά βήματα. Ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι σήμερα το 80% περίπου των απορριμμάτων στη χώρα καταλήγουν σε χωματερές, ενώ σε «ανεπτυγμένες» σε ζητήματα περιβάλλοντος ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό αυτό φτάνει στο 50%. Όπως είπε, προτεραιότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, από το 2035, να μειωθεί ακόμα περισσότερο και να αγγίξει το 15%. «Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσπαθήσουμε να το πετύχουμε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σκρέκας.

Αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του υπουργείου σε θέματα ανακύκλωσης και ειδικότερα αναφέρθηκε στην ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση κυρίως των πλαστικών φιαλών πόσιμου νερού, καθώς επίσης του αλουμινίου και του γυαλιού. «Πέρα από την προστασία του περιβάλλοντος θα δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας, ενώ θα εξασφαλίσουμε καλύτερο μέλλον και για επόμενες γενιές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σκρέκας.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ, στην ομιλία του, χαρακτήρισε μοναδικές, σε παγκόσμιο επίπεδο, τις κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας και έκανε λόγο για συγκριτικά πλεονεκτήματα, έναντι άλλων χωρών, για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Μάλιστα, είπε ότι η Ελλάδα έχει περίπου τα ίδια εδαφολογικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά με την Καλιφόρνια η οποία, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρέσβη, αποτελεί πρότυπο στην παραγωγή ήπιων μορφών ενέργειας.