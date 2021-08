Συγκινητικές στιγμές εκδηλώθηκαν στο φιλικό της Μπαρτσελόνα με τη Γιουβέντους. Ο κόσμος των μπλαουγκράνα φώναζε ρυθμικά το όνομα του Μέσι και τον αποθέωσε, παρότι ο Αργεντινός αποτελεί παρελθόν από την ομάδα της Βαρκελώνης.

H Μπαρτσελόνα έδωσε το πρώτο της παιχνίδι μετά την αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι από την ομάδα. Οι μπλαουγκράνα αντιμετώπισαν σε φιλική αναμέτρηση τη Γιουβέντους, με τον κόσμο των Καταλανών να υποκλίνεται στον Αργεντινό σούπερ σταρ, ενώ παράλληλα έκραξαν διοίκηση και κάποιους παίκτες της ομάδας, που δεν αποχώρησαν.

Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Ρόλαντ Κούμαν, πριν την αναμέτρηση μίλησε στον κόσμο της ομάδας και αναφέρθηκε στην αποχώρηση του Μέσι. Μόλις ο κόσμος άκουσε το όνομα του Αργεντινού, αμέσως άρχισε να φωνάζει ρυθμικά το όνομα του και τον αποθέωσαν.

Παρόμοια σκηνή είχαμε και στο δέκατο λεπτό του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, μόλις η αναμέτρηση έφτασε στο 10ο λεπτό ο κόσμος άρχισε να φωνάζει συνθήματα για τον Μέσι, καθώς ο Αργεντινός φόραγε το 10 στην Μπαρτσελόνα. Η ατμόσφαιρα ήταν άκρως συγκινητική και αρκετοί λύγισαν και δάκρυσαν για την αποχώρηση του σούπερ σταρ της ομάδας.

Παράλληλα, όμως, υπήρξαν και άσχημα περιστατικά. Συγκεκριμένα, δέκτες αρνητικών σχολίων και υβριστικών συνθημάτων έγιναν οι Πιάνιτς και Ουμτιτί. Οι δύο παίκτες δεν αποχώρησαν από την Μπαρτσελόνα κι έτσι δεν βρέθηκε χώρος στο οικονομικό κομμάτι, για να μπορέσει η Μπαρτσελόνα να κρατήσει τον Μέσι.

