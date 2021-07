Η δημοφιλής περσόνα θα αποκτήσει την δική της θέση στην δημοφιλή πλατφόρμα του Netflix με το νέο μαγειρικό της show «Cooking With Paris».



«Θα φέρει τα πάνω-κάτω στον κόσμο της παραδοσιακής μαγειρικής. Δεν είναι εκπαιδευμένη σεφ και δεν προσπαθεί να είναι. Με την βοήθεια των διάσημων φίλων της ανακαλύπτει νέα συστατικά, νέες εξωτικές συνταγές και συσκευές για την κουζίνα. Εμπνευσμένο από την viral σειρά της στο YouTube, η Πάρις θα μας μεταφέρει από το μανάβικο στο στρωμένο τραπέζι», γράφει η ανακοίνωση του Netflix.

I’m so excited!! ✨👑✨ Next month I’m returning to television, and this time I’ll be taking over the kitchen!✨❤️🍳👩🏼‍🍳 My new show #CookingWithParis premieres on August 4th, only on @Netflix. Stay tuned for more announcements! 🍾🍰🥘🌮🍝🍅 #ThatsHot🔥 #ChefParis 👩🏼‍🍳 pic.twitter.com/kqO2Jta989

— Paris Hilton (@ParisHilton) July 12, 2021