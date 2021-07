Ο Βασίλης Σπανούλης γνωστοποίησε το τέλος της μεγάλης καριέρας του και όλος ο μπασκετικός πλανήτης αποθεώνει τον Kill Bill με αφορμή το αντίο του από τα παρκέ. Εξαίρεση δεν θα μπορούσε να αποτελεί και ο Μάριο Χεζόνια.

Ο Κροάτης σταρ του Παναθηναϊκού με μια ανάρτηση του στο προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter αποθέωσε τον επί σειρά ετών αρχηγό του Ολυμπιακού, ενώ παράλληλα τον παρότρυνε να μείνει στο χώρο του μπάσκετ.

Δείτε αναλυτικά όσα ανέφερε ο Super Mario:

«Πραγματικά τέλος εποχής! Αλλά τι ΕΠΟΧΗ!! Κανείς σαν εσάς τους δυο! Ήμουν τυχερός που έπαιξα απέναντι σε δυο μπασκετικές ιδιοφυΐες όταν ήμουν ένα δεκαεξάχρονο παιδί αλλά ήμουν μάρτυρας του μεγαλείου σας ΠΟΛΛΕΣ φορές! ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. Σου εύχομαι το καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου και ελπίζω να μείνεις, το μπάσκετ σε χρειάζεται! Πραγματικό είδωλο! Θρύλος. Η νέα εποχή αρχίζει!

Truly the end of an era.. but what an ERA!! No one like you 2!!! I was lucky to compete against both of you basketball masterminds when I was a 16yo kid, but witnessed your greatness many MANY times!! THANK YOU!! pic.twitter.com/pp5FHw6496

— Mario Hezonja (@mariohezonja) June 26, 2021