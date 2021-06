Αντρας σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε όταν ο οδηγός ημιφορτηγού ακούσια παρέσυρε ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί στη Φλόριντα για Gay Pride, την παρέλαση υπέρ των δικαιωμάτων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, σε «τραγικό δυστύχημα», ανακοίνωσαν χθες Κυριακή οι αμερικανικές αρχές.

Εγέρθηκαν ερωτήματα

Το τραγικό γεγονός συνέβη το Σάββατο κατά την έναρξη της παρέλασης στην πόλη Γουίλτον Μάνορς στη Φλόριντα, κοντά στο Φορτ Λόντερντεϊλ, και αρχικά εγέρθηκαν ερωτήματα για το κατά πόσον ήταν σκόπιμο.

«Σήμερα (Κυριακή) γνωρίζουμε ότι το χθεσινό περιστατικό ήταν ένα τραγικό δυστύχημα και όχι μια εγκληματική ενέργεια που στρεφόταν εναντίον οποιουδήποτε ατόμου ή οποιασδήποτε ομάδας ατόμων», ανέφερε η αστυνομία του Γουίλτον Μάνορς.

A message from @WMPD411 Chief Of Police Gary Blocker following yesterday’s incident at our @WiltonManorsCty Stonewall Festival Parade. pic.twitter.com/F9HiUBkKyh — wmpd411 (@WMPD411) June 20, 2021

Από την πλευρά της, η αστυνομία του Φορτ Λόντερντεϊλ είπε ότι ο 77χρονος οδηγός συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις και είχε επιλεγεί να οδηγήσει το προπορευόμενο ημιφορτηγό επειδή υπέφερε από «παθήσεις που τον εμπόδιζαν να περπατήσει» κατά την πορεία της παρέλασης.

Το λευκό ημιφορτηγό είχε ξεκινήσει πριν την έναρξη της παρέλασης και «ξαφνικά επιτάχυνε, χτυπώντας δύο πεζούς» πριν τερματίσει την πορεία του πέφτοντας πάνω σε φράχτη γειτονικής επιχείρησης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας του Φορτ Λόντερντεϊλ.

Συνελήφθη

Ο οδηγός, που συνελήφθη και κρατείται, συνεργάζεται με τις αρχές, πρόσθεσε η αστυνομία.

Οι δύο άνδρες που χτυπήθηκαν, μεταφέρθηκαν σε ιατρικό κέντρο και ένας από αυτούς υπέκυψε, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας βρίσκονται με εκείνους που επλήγησαν από αυτό το ατυχές δυστύχημα που συνέβη στην έναρξη της παρέλασης Stonewall Pride Parade», δήλωσε ο Τζάστιν Νάιτ, πρόεδρος του Gay Men’s Chorus του Φορτ Λόντερντεϊλ.

«Εξ όσων γνωρίζω, αυτό δεν ήταν μια επίθεση στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ. Αναμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες να ακολουθήσουν και ζητάμε την αγάπη και την υποστήριξη της κοινότητας», πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος του Φορτ Λόντερντεϊλ, Ντιν Τραντάλης, ο οποίος το Σάββατο έκανε λόγο για «προμελετημένη ενέργεια», εξήγησε την Κυριακή ότι αρχικά φοβόταν πως το περιστατικό «θα μπορούσε να είναι σκόπιμο, από όσα είδα λίγα μέτρα μακριά».

Είχε στόχο βουλευτίνα…

Οντας παρόν στην παρέλαση, είπε στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Local 10 News το Σάββατο ότι ο οδηγός του βαν είχε στόχο το αυτοκίνητο της βουλευτίνας των Δημοκρατικών, Ντέμπι Γουάσερμαν Σουλτς.

«Αυτή είναι μια τρομοκρατική επίθεση εναντίον της κοινότητας των ΛΟΑΤ», είπε ο Τραντάλης. «Αυτό ακριβώς είναι. Οχι στην πραγματικότητα ένα δυστύχημα. Ηταν σκόπιμο, προμελετημένο και είχε στόχο ένα συγκεκριμένο άτομο. Ευτυχώς αστόχησαν και δεν πέτυχαν αυτό το άτομο, αλλά δυστυχώς χτύπησαν δύο άλλους ανθρώπους», συνέχισε.

Η Γουάσερμαν Σουλτς ανέφερε στο Twitter ότι είναι «συντετριμμένη» από το περιστατικό. «Είμαι βαθύτατα συγκλονισμένη που χάθηκε μια ζωή», είπε.

I am deeply shaken and devastated that a life was lost and others seriously injured at tonight’s @WiltonManorsCty Stonewall #Pride Parade. My staff, volunteers and I are thankfully safe. — Rep. Debbie Wasserman Schultz (@RepDWStweets) June 20, 2021

Ενώ η παρέλαση ακυρώθηκε «λόγω ενός τραγικού γεγονότος», άλλες εκδηλώσεις του φεστιβάλ έγιναν, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Εκδηλώσεις τιμής

Κάθε Ιούνιο πραγματοποιούνται εκδηλώσεις τιμής στις Ταραχές του Στόουνγουολ, που αποτέλεσαν σταθμό στον αγώνα για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων.

Μια σειρά από αυθόρμητες, βίαιες διαδηλώσεις από τα μέλη της γκέι κοινότητας εναντίον μιας επιδρομής της αστυνομίας, που πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 28 Ιουνίου 1969, στο Στόουνγουολ Ιν, στο Γκρίνουιτς Βίλατζ, μια γειτονιά του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη.

Τα γεγονότα επρόκειτο να δυναμιτίσουν το κίνημα για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων και να διαμορφώσουν τις συνθήκες τον Ιούνιο του 1970 για το πρώτο Gay Pride στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: ΑΠΕ