Στις διαβόητες φυλακές της Οκρεστίνα, κοντά στο Μινσκ, βρίσκονται ο Ρομάν Προτάσεβιτς και η σύντροφός του Σοφία Σαπέγκα, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις λευκορωσικές κατά τη διάρκεια πτήσης της Ryanair από την Αθήνα με αρχικό προορισμό το Βίλνιους.

Σε αυτό το κέντρο κράτησης έχουν οδηγηθεί πολλοί άνθρωποι που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις κατά του Λουκασένκο και υπάρχουν πολυάριθμες καταγγελίες για βασανιστήρια, ξυλοδαρμούς, στέρηση φαγητού και ύπνου, ακόμα και βιασμούς.

Roman Protasevich and his girlfriend, Sofia Sapega, are now in Okrestina – a notorious prison in #Minsk, where thousands of protestors detained in #Belarus post-election were tortured, beaten, and raped.

Sofia managed to text her mother “mom,” and then disappeared. pic.twitter.com/RbrxqhOKkA

— Anastasiia Lapatina (@lapatina_) May 24, 2021