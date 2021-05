Εκρηξη σκότωσε τουλάχιστον 12 ανθρώπους σε τζαμί σε προάστιο της Καμπούλ, θρυμματίζοντας την προσωρινή εκεχειρία του Άιντ αλ Φιτρ, αμέσως μετά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την αεροπορική βάση του Κανταχάρ, μία από τις σημαντικότερες της χώρας.

Η έκρηξη σημειώθηκε κατά την διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής, τραυματίζοντας περί τους δεκαπέντε πιστούς, σύμφωνα με την αστυνομία, κατά την δεύτερη ημέρα της εκεχειρίας ανάμεσα στους ταλιμπάν και τις αφγανικές δυνάμεις με την ευκαιρία του Άιντ αλ Φιτρ, της μουσουλμανικής γιορτής για το τέλος της νηστείας του ραμαζανιού.

Από την 1η Μαΐου, ημερομηνία έναρξης της αμερικανικής αποχώρησης από το Αφγανιστάν, η χώρα βρίσκεται στο έλεος νέου κύματος βίας, καθώς οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ συνεχίζουν την αποχώρησή τους.

Την περασμένη εβδομάδα ακόμη, αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από την βάση του Κανταχάρ για να υποστηρίξουν τις αφγανικές δυνάμεις που προσπαθούσαν να απωθήσουν ευρείας κλίμακας επίθεση των ταλιμπάν.

Ουάσινγκτον και ΝΑΤΟ έχουν δεσμευθεί να αποσύρουν το σύνολο των δυνάμεών τους μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2021, εικοστή επέτειο των επιθέσεων του 2001.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι η αποχώρηση από το Αφγανιστάν έχει φθάσει στο 6% έως 12% των δυνάμεών του.

Ελάχιστοι είναι αυτοί που πιστεύουν ότι οι αφγανικές δυνάμεις θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τους ταλιμπάν χωρίς την προστασία των αεροπορικών και των ειδικών στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι μάχες έχουν ενισχυθεί σε ορισμένες αφγανικές επαρχίες και την Τρίτη, οι ταλιμπάν κατέλαβαν περιοχή που τελούσε υπό τον έλεγχο της αφγανικής κυβέρνησης στην περιφέρεια της Καμπούλ.

Μαχητές ταλιμπάν περικυκλώνουν τα μεγάλα αστικά κέντρα του Αφγανιστάν, περιμένοντας την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων για να εξαπολύσουν επιθέσεις κατά των αφγανικών πόλεων.

Στις 8 Μαΐου, περισσότεροι από 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περί τους εκατό τραυματίσθηκαν σε συνοικία σιιτών Χαζάρων δυτικά της Καμπούλ σε σειρά εκρήξεων βομβών που είχαν τοποθετηθεί μπροστά από σχολείο θηλέων. Ηταν η φονικότερη επίθεση εδώ και έναν χρόνο.

Οι αφγανικές αρχές επέρριψαν την ευθύνη για την επίθεση στους ταλιμπάν, η οποία αρνήθηκαν ότι είναι οι δράστες.

Kabul Bleeds Again ‼️

Blast at a mosque during Friday Prayer, on the 2nd Day of Eid, in Shakar Dara district, in Kabul province💔😰

Mufti Numan, Imam of the mosque, & 12 other peoples were martyred in the explosion 😖#kabulblast #afghanistan #ceasefire pic.twitter.com/9xyYcxfzmw

