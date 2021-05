Με το σύνθημα «ανοίγουμε πανιά» και με τις πρώτες πτήσεις τουριστών να καταφθάνουν στη Ρόδο, τη Ζάκυνθο και την Κρήτη, ξεκίνησε επισήμως την Παρασκευή η νέα τουριστική σεζόν.

Φέτος πέραν των προσδοκιών για ενίσχυση των τουριστικών μεγεθών, το κεφάλαιο «ασφάλεια» απασχολεί έντονα την κυβέρνηση και τους επιχειρηματίες του τουρισμού.

Κι αυτό διότι αμφότεροι γνωρίζουν, πως η όποια επιτυχία του τουρισμού θα βασιστεί στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, που όμως εύκολα μπορούν να επηρεαστούν από ένα ξαφνικό επιδημιολογικό γεγονός (π.χ. ξαφνικό lockdown σε έναν δημοφιλή προορισμό).

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, στην ειδική εκδήλωση για το άνοιγμα του τουρισμού, στο Σούνιο, το στοίχημα για το 2021 δεν είναι μόνο η ανάδειξη του φυσικού πλούτου της χώρας, αλλά και η ασφάλεια στο μέτωπο του Covid-19, καθώς ο ιός παραμένει ανάμεσά μας.

Ήδη, όπως ανακοίνωσε ο κ. Θεοχάρης, έχουν επικαιροποιηθεί και θα εφαρμοστούν νέα υγειονομικά πρωτόκολλα σε ξενοδοχεία, πλαζ, λεωφορεία, ξεναγήσεις, μουσεία, yachting και εστίαση.

Η χώρα, είπε ο υπουργός Τουρισμού, ανοίγει με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πέντε βασικών σημείων άμυνας και συγκεκριμένα με:

*Πρωτόκολλο εισόδου στην χώρα: Συμπλήρωση του PLF μία ημέρα πριν την αναχώρηση, πιστοποιητικό εμβολιασμού, PCR test έως και 72 ώρες πριν την αναχώρηση, πιστοποιητικό ανάρρωσης από τον Covid-19 και ενεργοποίηση του Green Pass από 1 Ιουνίου.

*Λειτουργία του Συστήματος Στοχευμένης Δειγματοληψίας με rapid test.

*Πλέγμα ξενοδοχείων καραντίνας. Ήδη, έχει καταρτιστεί χάρτης σε 35 σημεία ξενοδοχείων απομόνωσης σε 35 σημεία της χώρας, έπειτα από νέα ανάλυση επί τη βάσει των πυλών εισόδου και της απομόνωσης που μπορεί να γίνεται κατευθείαν.

*Εφαρμογή των νέων πρωτοκόλλων δραστηριοτήτων στον τουρισμό.

*Επιτάχυνση των εμβολιασμών στην επικράτεια.

Στα θετικά της φετινής εκκίνησης του τουρισμού περιλαμβάνεται η ισχυρή ζήτηση για δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ, η φετινή ζήτηση για την Ελλάδα έχει καλύψει το 33% της ζήτησης του 2019. Προσδοκία όλων των εμπλεκομένων στον τουρισμό, είναι η αυξημένη ζήτηση για διακοπές στην Ελλάδα να μετουσιωθεί σύντομα σε κρατήσεις στις οθόνες των υπολογιστών των ξενοδοχειακών μονάδων όλης της χώρας.

Παρότι δεν το λένε επισήμως, οι κυβερνώντες προσδοκούν να ανακτηθεί το 40% των τουριστικών μεγεθών του 2019. Στο Μαξίμου θεωρούν ότι το άνοιγμα των συνόρων, όσο η πανδημία εξακολουθεί να δείχνει τα «δόντια» της διεθνώς, είναι ένα απαραίτητο ρίσκο που η χώρα έπρεπε να λάβει, ώστε να στηρίξει τη «βαριά» της βιομηχανία, που κάθε χρόνο συμβάλει τα μέγιστα στο ΑΕΠ.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ισχυρή – πολύπλευρη προβολή της χώρας στις κρίσιμες τουριστικές αγορές. Ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης, παρουσιάζοντας τη νέα καμπάνια του Οργανισμού με μότο «All you Want is Greece» (όλα όσα θέλεις, είναι η Ελλάδα), ανακοίνωσε ότι φέτος για την τουριστική προβολή της Ελλάδας θα διατεθούν πάνω από 22 εκατ. ευρώ. Το 50% θα διατεθεί για συνδιαφήμιση της χώρας με άλλους τουριστικούς φορείς (18 αεροπορικές εταιρείες και 76 tour operators) και το υπόλοιπο 50% για digital marketing.

Στο μεταξύ, θετική για τον ελληνικό τουρισμό είναι και η απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης που ελήφθη την Πέμπτη, σύμφωνα με την οποία δεν θα τίθενται σε υποχρεωτική καραντίνα όσοι ταξιδιώτες επιστρέφουν στη Γερμανία, αρκεί να προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, να έχουν αναρρώσει από κορωνοϊό ή να φέρουν αρνητικό τεστ COVID-19.

Η παραπάνω εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγω του γεγονότος ότι η άλλη μεγάλη αγορά τουριστών για την Ελλάδα, η Βρετανία, έχει χαρακτηρίσει την Ελλάδα, προσωρινά, ως «πορτοκαλί» προορισμό. Κάτι που σημαίνει πως οι επιστρέφοντες στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Ελλάδα, θα υποβάλλονται σε καραντίνα. Η εν λόγω απόφαση του Λονδίνου αναμένεται να αλλάξει, καθώς το εμβολιαστικό πρόγραμμα προχωράει και η πανδημία αποκλιμακώνεται, αλλά αυτό εκτιμάται ότι δεν θα γίνει νωρίτερα από τα τέλη Ιουνίου.

Την ίδια στιγμή, προκειμένου να μην χαθούν τουρίστες από τρίτες χώρες που έχουν εμβολιαστεί με εμβόλια που δεν έχει αναγνωρίσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας, η Ελλάδα αποφάσισε να δέχεται ταξιδιώτες που έχουν κάνει το ρωσικό και το κινέζικο εμβόλιο (Σέρβους, Ρώσους, Ασιάτες, Άραβες κ.λ.π). Σε ό,τι αφορά το ρώσικο πιστοποιητικό εμβολιασμού, ανακοινώθηκε ότι θα είναι ψηφιακό, ενώ χάρη σε μία εφαρμογή της ρωσικής κυβέρνησης, θα μεταφράζεται άμεσα και στα αγγλικά.

Πηγή Ot.gr