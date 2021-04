Στη Ζενίτ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τσάβι Πασκουάλ αφού σύντομα αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τη ρωσική ομάδα.

Όπως αναφέρει ο Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας, ο Καταλανός τεχνικός έχει ήδη συμφωνήσει για νέο συμβόλαιο με τη Ζενίτ και άμεσα θα έρθει και η ανακοίνωση.

Και πώς να γίνει αλλιώς όταν ο Πασκουάλ οδήγησε την ομάδα της Αγιάς Πετρούπολης στα πλέι οφ της Euroleague, στη δεύτερη μόλις συμμετοχή της στη διοργάνωση.

Zenit Saint Petersburg and Xavi Pascual agreed to a contract extension, the new agreement will be announced soon, per sources.

