Το παράδειγμα του Τιερί Ανρί, φαίνεται πως συνεχίζεται να υιοθετείται. Ρέιντζερς και Σουόνσι είναι εκείνες που με την σειρά τους αποφασίζουν να μποϊκοτάρουν τα social media.

Οι δύο ομάδες έκλεισαν τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαμαρτυρόμενοι για το γεγονός πως δεν αλλάζει τίποτα όσον αφορά τις ρατσιστικές επιθέσεις. Την αρχή αυτή την φορά έκανε η αγγλική ομάδα με την ανακοίνωση της να αναφέρει πως :

«Η Σουόνσι επέλεξε να δώσει την δική της μάχη εναντίον όλων εκείνων που παρενοχλούν και προσβάλλουν με κάθε τρόπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από τις πέντε η ώρα σήμερα, δεν θα προβληθεί καμία ανάρτηση η περιεχόμενο στους λογαριασμούς μας, για τις υπόλοιπες εφτά μέρες».

Swansea City has chosen to take a club-wide stance in the battle against abuse and discrimination of all forms on social media.

From 5pm today we will not post any content on our official social media channels for seven days.#EnoughIsEnough

👉 https://t.co/rmHXB0j2l7 pic.twitter.com/fKqKqHl8Ag

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) April 8, 2021