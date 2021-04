Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης προσκάλεσε τον διεθνούς φήμης Αμερικανό καλλιτέχνη Sterling Ruby να πραγματοποιήσει μια εικαστική παρέμβαση εντός της μόνιμης συλλογής του, παρουσιάζοντας μία επιλογή από τα διάσημα κεραμικά γλυπτά του.

Η εγκατάσταση Sterling Ruby at Cycladic: Ceramics περιλαμβάνει επίσης σειρά κεραμικών έργων που θα παρουσιαστούν στην Πτέρυγα Ντόλλη Γουλανδρή και θα διαρκέσει από τις 12 Μαΐου έως τις 21 Ιουνίου 2021, με την προϋπόθεση ότι τα μουσεία θα έχουν ανοίξει ξανά τις πόρτες τους στο κοινό.

Είναι η δεύτερη φορά, μετά την έκθεση Ai Weiwei at Cycladic το 2016, που το Μουσείο προσκαλεί έναν καλλιτέχνη να παρουσιάσει το έργο του μέσα στις μόνιμες συλλογές. Αυτή τη φορά, ο Sterling Ruby,που πειραματίζεται διαρκώς με τα όρια της καλλιτεχνικής δημιουργίας, τοποθετεί επιλεγμένα έργα ανάμεσα στα σπάνια εκθέματα της Συλλογής Κυκλαδικής Τέχνης.

Τα κεραμικά γλυπτά του Ruby χαρακτηρίζονται από ποικιλία μορφών, τόσο μικρότερων χρηστικών αντικειμένων, όπως γουδιά και σταχτοδοχεία, όσο και μεγαλύτερων λεκανοειδών μορφών και άλλων παραστατικών σχημάτων, όπως άνθη και τοτεμικές φόρμες. Όπως εξηγεί ο ίδιος ο καλλιτέχνης, «Τα έργα είναι χειροποίητα και ανθρωπομορφικά. Πολλά από αυτά τα αντικείμενα αποτελούνται από θραύσματα προηγούμενων κατεστραμμένων έργων μου που περιμάζεψα κατακερματισμένα και έχουν ψηθεί ξανά και ξανά, ακόμη και δέκα φορές. Τα έργα στέκουν σαν “μνημεία” αποτυχημένων προσπαθειών και μάταιων επιδιώξεων, κάτω από ένα μανδύα γυαλιστερού σμάλτου και ποικίλων χρωμάτων, που επιτυγχάνεται με διαδοχικά ψησίματα στον κεραμικό φούρνο. Αυτά τα γλυπτά εμπεριέχουν αναφορές που παραπέμπουν σε αρχαιολογικές ανασκαφές ή ακόμα και εκταφές. Λειτουργούν ως αλληγορική αποδοχή τόσο του ηθικού χρέους που κάθε καλλιτέχνης επιφορτίζεται, αλλά και όσων επιβάλλονται από την ίδια την ιστορία της τέχνης, δίνοντας έτσι νέα ζωή σε αντικείμενα και ιδέες από το παρελθόν.»

Ο Ruby, στο έργο του οποίου είναι εμφανής η παράδοση των γνωστών κεραμιστών της Καλιφόρνια, χρησιμοποιεί ένα εύρος εκφραστικών μέσων, όπως η γλυπτική, το σχέδιο, το κολάζ, η ζωγραφική και το βίντεο. Η κεραμική τέχνη παραμένει στο επίκεντρο της πρακτικής του, ενώ παράλληλα αξιοποιεί δυναμικά τις πλαστικές ιδιότητες της γλυπτικής και τις χρωματικές ποιότητες της ζωγραφικής.

Θέτοντας την «προσωπική ανασκαφή» ως εννοιολογικό πλαίσιο στο καλλιτεχνικό του έργο, καθώς και ως μέσο ανίχνευσης των συγγενικών δεσμών που συνδέουν τα έργα του, ο Ruby αποδίδει σημαντική θέση στην έννοια της αρχαιολογίας. Στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, τα έργα του Ruby συνδιαλέγονται με χαρακτηριστικά δείγματα ειδωλίων και αγγείων, εργαλείων, όπλων και κεραμικών σκευών από όλες τις φάσεις του Κυκλαδικού Πολιτισμού που άκμασε στο κεντρικό Αιγαίο κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (3η χιλιετία π.Χ.). Όπως επισημαίνει ο ίδιος ο καλλιτέχνης: «Δίπλα στα αρχαιολογικά εκθέματα του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, τα κεραμικά διερευνούν τόσο την εξέλιξη του μέσου όσο και τις δυνατότητές του και προτείνουν μια σύγχρονη ερμηνεία της αρχαιολογίας.»

Η εικαστική παρέμβαση πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Gagosian.

Βιογραφικό του Sterling Ruby

Το έργο του Sterling Ruby καταπιάνεται με αυτοβιογραφικά ζητήματα, θέματα που άπτονται της ιστορίας της τέχνης, καθώς και κοινωνικά ζητήματα, όπως η βία και η καταπίεση που ασκούνται μέσα στη σύγχρονη κοινωνία. Προτάσσοντας ποικίλες αισθητικές στρατηγικές και εκφραστικά μέσα, όπως η γλυπτική, το σχέδιο, το κολάζ, η κεραμική, η ζωγραφική και το βίντεο, εξετάζει τις αντιθέσεις ανάμεσα σε εικαστικές και ανθρωπολογικές έννοιες όπως η ρευστότητα και η στασιμότητα, ο Εξπρεσιονισμός και ο Μινιμαλισμός, το αποκρουστικό και το ωραίο.

Γεννημένος στην Αεροπορική Βάση του Bitburg στη Γερμανία, από Αμερικανό πατέρα και Ολλανδή μητέρα, ο Ruby μετακόμισε σε νεαρή ηλικία στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μεγάλωσε σε ένα αγρόκτημα στη νοτιοανατολική Πενσυλβάνια. Εκεί ήρθε σε επαφή με τις τεχνικές καπιτοναρίσματος (quilting) των Αmish και την παραδοσιακή αγγειοπλαστική κόκκινου πηλού της Πενσυλβάνια, που του ενέπνευσαν τις πρώτες του απόπειρες στη δημιουργία ενδυμάτων, τη γλυπτική και την κεραμική. Ο Ruby αποφοίτησε από το Pennsylvania College of Art and Design στο Lancaster το 1996. Έλαβε πτυχίο BFA από τη σχολή School of the Art Institute of Chicago το 2002, και κατόπιν ένα MFA από το ArtCenter College of Design, στην Pasadena της Καλιφόρνια, το 2005.

Έργα του ανήκουν σε σημαντικές συλλογές ανά τον κόσμο, όπως στο Centre Georges Pompidou στο Παρίσι, το Hammer Museum στο Λος Άντζελες, το LACMA στο Λος Άντζελες, το Louisiana Museum of Modern Art στο Humlebaek, το Moderna Museet στη Στοκχόλμη, το MMFA στο Μόντρεαλ, το Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris στο Παρίσι, στο MCA στο Σικάγο, το MOCA στο Λος Άντζελες, το MoMA στη Νέα Υόρκη, το SFMOMA στο Σαν Φρανσίσκο, το Solomon R. Guggenheim Museum στη Νέα Υόρκη, την Tate Modern στο Λονδίνο, το Walker Art Center στη Μινεάπολη και το Whitney Museum of American Art στη Νέα Υόρκη.

Ο Ruby έχει εκθέσει σε διεθνούς φήμης ιδρύματα όπως το Institute of Contemporary Arts στη Βοστώνη (2020), το Institute of Contemporary Art στο Μαϊάμι (2019), το Nasher Sculpture Center στο Ντάλας (2019), το Whitney Museum of American Art στη Νέα Υόρκη (2019, 2014), το Museum of Arts and Design στη Νέα Υόρκη (2018), το Baltimore Museum of Art (2014), το Des Moines Art Center (2018), το Museum of Contemporary Art στο Λος Άντζελες (2017, 2012, 2011, 2008), το Los Angeles County Museum of Art (2016, 2014), το Musée de la Chasse et de la Nature στο Παρίσι (2015), το Ullens Center for Contemporary Art στο Πεκίνο (2014, 2008), το Museum Dhondt-Dhaenens στη Γάνδη (2013), το Museo d’Arte Contemporanea στη Ρώμη (2013), το Museum of Modern Art στη Νέα Υόρκη (2013, 2009), το FRAC Champagne-Ardenne στη Ρενς (2012), το Centre d’Art Contemporain στη Γενεύη (2012), το Bonniers Konsthall στη Στοκχόλμη (2012), το Museum of Contemporary Art στο Σικάγο (2012), το Toyota Municipal Museum of Art στο Τόκιο (2011), το Walker Art Center στη Μινεάπολη (2008), το Institute of Contemporary Art στη Φιλαδέλφεια (2008) και το The Drawing Center στη Νέα Υόρκη (2008).