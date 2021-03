Στη σειρά ντοκιμαντέρ «Time Decorated: The Musical Influences of Jean-Michel Basquiat» από το μουσείο του Λος Άντζελες The Broad, ο παραγωγός Terrace Martin, ο ιδρυτής της Afro-Punk James Spooner και ο ειδικός της hip-hop Todd Boyd μιλούν για το πώς η μουσική οδήγησε την τέχνη ενός από τους πιο επιτυχημένους ζωγράφους όλων των εποχών, του Jean-Michel Basquiat.

«Όλοι θέλουν να διεκδικήσουν ως δικό τους τον Jean-Michel Basquiat – η jazz, το hip-hop και το No Wave, αλλά ήταν όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν ένα παιδί της downtown» λέει, στο δεύτερο μέρος της σειράς, ο Spooner.

