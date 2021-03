To φετινό TCM Classic Film Festival θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά στις 6-9 Μαΐου, με επετειακή εκδήλωση αφιερωμένη στα 60 χρόνια από την πρώτη προβολή του «West Side Story».

Οι πρωταγωνιστές της ταινίας Ρίτα Μορένο, Ρας Τάμπλιν και Τζορτζ Τσακίρης θα επανασυνδεθούν και οι θαυμαστές θα έχουν τη δυνατότητα να θυμηθούν την εμβληματική ταινία.

Το Φεστιβάλ θα φιλοξενηθεί στο καλωδιακό δίκτυο TCM και όλο το περιεχόμενό του ταινίες, αποκλειστικές συζητήσεις και συνεντεύξεις με παρουσιαστές και προσκεκλημένους του TCM, πάνελ και πλάνα από τα παρασκήνια, θα είναι διαθέσιμο μέσω του κόμβου TCM στο HBO Max.

Μεταξύ των παρουσιαστών θα είναι ο κριτικός κινηματογράφου, Μπεν Μάνκιεβιτς και προσκεκλημένοι θα είναι οι σκηνοθέτες, Ρομπ Ράινερ και Μίρα Ναΐρ, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις νέες τους ταινίες στο πλαίσιο της ενότητας «The Masters».

Οι ηθοποιοί Ντάνι Γκλόβερ και Άλι ΜακΓκρόου θα τιμηθούν για το συνολικό τους έργο.

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα προβληθούν περισσότερες από 80 κλασικές ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των «Η ιστορία του Αντουάν Φίσερ» (Antwone Fisher), Innerspace (Φανταστική Καταδίωξη), Bullitt, «Το Γεράκι της Μάλτας» (The Maltese Falcon) και του They Won’t Believe Me του 1947.

Θα δοθεί επίσης έμφαση στις ανακαλύψεις και τα «κρυμμένα διαμάντια» τα οποία θα ανακοινωθούν όταν θα πλησιάζει η ημερομηνία έναρξης του Φεστιβάλ.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που επεκτείνουμε το φετινό εικονικό Φεστιβάλ σε δύο πλατφόρμες – καλωδιακή και streaming. Η προσέγγισή μας δίνει στους θαυμαστές ακόμη περισσότερες ταινίες, αστέρες και μοναδικές παρουσιάσεις για να επιλέξουν» δήλωσε η Πόλα Σάνιον, επικεφαλής του TCM. «Το εύρος αυτού του Φεστιβάλ θα καλύψει τα ενδιαφέροντα κάθε θαυμαστή των κλασικών ταινιών» τόνισε.