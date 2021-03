Το Βατικανό ανακοίνωσε ότι η Καθολική εκκλησία δεν μπορεί να ευλογήσει τις σχέσεις ατόμων του ίδιου φύλου, καθώς ο Θεός «δεν ευλογεί την αμαρτία».

Σε ερώτημα αν οι ιερείς μπορούν να ευλογήσουν ζευγάρια του ίδιου φύλου, αρμόδιο γραφείο του Βατικανού εξέδωσε διάταγμα δίνοντας αρνητική απάντηση, η οποία εγκρίθηκε από τον Πάπα Φραγκίσκο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, πέρυσι ο Ποντίφικας τάχθηκε υπέρ του συμφώνου συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια σε ντοκιμαντέρ, αλλά ακολούθησαν διευκρινίσεις από το Βατικανό, σύμφωνα με τις οποίες υπήρξε συρραφή απαντήσεών του στο μοντάζ.

Το διάταγμα που εξέδωσε γραφείο του Βατικανού αναφέρει ότι η ευλογία ομόφυλων ζευγαριών «δεν μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη».

Παράλληλα, σημειώνει ότι «δεν υπάρχει κανένας λόγος να θεωρηθεί ότι οι ομόφυλες σχέσεις είναι με οποιονδήποτε τρόπο παρόμοιες, ή στο ελάχιστο αναλογικές, με το σχέδιο του Θεού για τον γάμο και την οικογένεια».

«Στόχος δεν είναι μια μορφή άδικης διάκρισης, αλλά περισσότερο μια υπενθύμιση της αλήθειας για το τελετουργικό του μυστηρίου του γάμου και της ευλογίας που σχετίζεται με αυτό» επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση.

Την ίδια ώρα, αναφέρει ότι ο Θεός «δεν ευλογεί και ούτε μπορεί να ευλογήσει την αμαρτία», όπως και ότι «ευλογεί τον αμαρτωλό, ώστε να μπορεί να αναγνωρίσει ότι είναι μέρος του σχεδίου του για την αγάπη και να επιτρέψει να τον αλλάξει».

Αν και το διάταγμα αναφέρει ότι «η χριστιανική κοινότητα και οι ιερείς της πρέπει να καλωσορίζουν με σεβασμό και ευαισθησία άτομα με ομοφυλοφιλικές τάσεις», επισημαίνει ότι οι σχέσεις τους δεν μπορούν να ευλογηθούν.

Σε επεξηγηματικό σημείωμα το γραφείο αναφέρει ότι η Καθολική εκκλησία μπορεί να ευλογεί ατομικά ομοφυλόφιλους ανθρώπους. «Η απόφαση δεν αποκλείει τις ευλογίες που δίνονται ξεχωριστά σε άτομα με ομοφυλοφιλικές τάσεις που δηλώνουν τη θέληση να ζήσουν με πίστη στα σχέδια του Θεού όπως προτείνονται από τις εκκλησιαστικές διδαχές».

