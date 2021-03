Το Κόσοβο άνοιξε επίσημα την πρεσβεία του στην Ιερουσαλήμ αφού έγινε η πρώτη χώρα με μουσουλμανική πλειοψηφία που αναγνώρισε την πόλη ως πρωτεύουσα του Ισραήλ.

Επαρση της σημαίας

Η κίνηση έγινε σε αντάλλαγμα της αναγνώρισης του Κοσόβου από το Ισραήλ, που αποτελεί μεγάλη νίκη στις προσπάθειες της Πρίστινα να αποκτήσει πλήρη παγκόσμια αναγνώριση της ανεξαρτησίας την οποία δήλωσε το 2008, μετά τον πόλεμο με τη Σερβία τη δεκαετία του 1990.

Η πρεσβεία άνοιξε κατά τη διάρκεια σύντομης τελετής με την έπαρση της σημαίας του Κοσσυφοπεδίου μπροστά από το κτίριο όπου στεγάζεται, στην Ιερουσαλήμ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Κοσσυφοπεδίου.

The Kosovo MFA officially announce the opening of the Embassy of the Republic of Kosovo in Jerusalem. The pledge given in the Oval Office today is finally fulfilled. @IsraelMFA pic.twitter.com/V7pUfgL3MY — MFA Kosovo 🇽🇰 (@MFAKOSOVO) March 14, 2021

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, με ανάρτησή του στο Twitter, χαιρέτησε «θερμά το άνοιγμα της Πρεσβείας του Κοσσυφοπεδίου στην Ιερουσαλήμ σήμερα, μια φυσική εξέλιξη των σχέσεων και της υλοποίησης της συμφωνίας της Ουάσιγκτον».

Israel’s MFA warmly welcomes the opening of the Embassy of Kosovo in Jerusalem today, a natural development of the relations and a realization of the Washington agreement. https://t.co/qPW6Xr1xG2 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 14, 2021

Η Σερβία δεν έχει αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της πρώην επαρχίας της, και έτσι, παρά την αναγνώρισή της από μεγάλο μέρος του δυτικού κόσμου, μένει εκτός Ηνωμένων Εθνών καθώς έχει απορριφθεί από τους συμμάχους του Βελιγραδίου, Ρωσία και Κίνα.

Το αμφιλεγόμενο σχέδιο

Τον προηγούμενο μήνα, το Ισραήλ συνήψε διπλωματικές σχέσεις με το Κοσσυφοπέδιο. Σε αντάλλαγμα, το Κοσσυφοπέδιο υιοθέτησε το αμφιλεγόμενο σχέδιο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναγνωρίζοντας την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του εβραϊκού κράτους.

Ο Τραμπ είχε συζητήσει τη συμφωνία Ισραήλ – Κοσσυφοπεδίου στην Ουάσιγκτον, τον περασμένο Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια οικονομικών συνομιλιών με τη Σερβία και το Κόσοβο.

Η απόφαση του Κοσσυφοπεδίου προκάλεσε αντιδράσεις όχι μόνο από χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία όπως η Τουρκία, αλλά και από την Ευρώπη.

Το καθεστώς της Ιερουσαλήμ παραμένει ένα από τα σπουδαιότερα σημεία διαμάχης στη μακροχρόνια ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση.

Αυξανόμενη πίεση

Οι Παλαιστίνιοι θεωρούν την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως την πρωτεύουσα του μελλοντικού κράτους τους και οι περισσότερες χώρες διατηρούν τις πρεσβείες τους στο Τελ Αβίβ.

Σε μια από τις πιο δύσκολες διαμάχες της Ευρώπης, η Σερβία απέρριψε την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος του 1998-99, ο οποίος ολοκληρώθηκε μόνο μετά την εκστρατεία βομβαρδισμού του ΝΑΤΟ εναντίον των σερβικών στρατευμάτων.

Τόσο το Κοσσυφοπέδιο όσο και η Σερβία αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση από τη Δύση για να επιλύσουν το αδιέξοδο, που θεωρείται ζωτικής σημασίας για την ένταξη και των δύο πλευρών στην ΕΕ.

Περισσότεροι από 13.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο της πρώην Γιουγκοσλαβίας, κυρίως Αλβανοί του Κοσσυφοπεδίου, οι οποίοι αποτελούν την πλειοψηφία στην πρώην σερβική επαρχία.

Εντονη αντίδραση της Τουρκίας

Εντονα αντέδρασε η Τουρκία στο άνοιγμα της πρεσβείας του Κοσσυφοπεδίου στην Ιερουσαλήμ, πράξη την οποία καταδίκασε «με τον πιο έντονο τρόπο», σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, εκφράζοντας τη «βαθιά ανησυχία» της και καλώντας την Πρίστινα «να ανακαλέσει την παράνομη αυτήν πράξη».

Press Release Regarding the Opening of the Embassy of Kosovo in Jerusalem https://t.co/17admQWt5P pic.twitter.com/8usGNiIbU8 — Turkish MFA (@MFATurkey) March 14, 2021

Η ηγεσία ενός λαού, που αντιμετώπισε σκληρές δοκιμασίες για να κατακτήσει την ελευθερία του, δεν λαμβάνει υπόψη της την κατάσταση του παλαιστινιακού λαού που επί δεκαετίες ζει υπό καθεστώς κατοχής και υπόκειται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τονίζεται στην τουρκική ανακοίνωση.

«Οι ηγέτες του Κοσσυφοπεδίου ενήργησαν ενάντια στους καθορισμένους όρους της ειρηνευτικής διαδικασίας σχετικά με το καθεστώς της Ιερουσαλήμ, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, και υπονόμευσαν το όραμα για λύση δύο κρατών καθώς και την ελπίδα για ειρήνη στην περιοχή. Προτρέπουμε την ηγεσία του Κοσσυφοπεδίου να ακολουθήσει την κοινή λογική και να ανακαλέσει αυτήν την ανεύθυνη και παράνομη απόφαση» καταλήγει στην ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.