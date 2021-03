Οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Ράσελ Γουέστμπρουκ, Τζέιμς Χάρντεν, Σαμπόνις και Ραντλ πέτυχαν triple-double χθες στο NBA.

Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία του κορυφαίου πρωταθλήματος του πλανήτη.

Δηλαδή, να επιτευχθούν 5 triple-doubles την ίδια βραδιά στο NBA.

Απίστευτο πραγματικά.

Ο Greek Freak πέτυχε 33 πόντους και είχε 11 ριμπάουντ, 11 ασίστ.

Ο Γουέστμπρουκ 42 (!) πόντους, 12 ασίστ, 10 ριμπάουντ.

Ο Χάρντεν 24 πόντους, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ.

Ο Σαμπόνις 22 πόντους, 13 ριμπάουντ, 10 ασίστ.

Και ο Ραντλ μέτρησε 26 πόντους, 12 ριμπάουντ και 12 ασίστ. Μυθικό!

Δείτε τα κατορθώματα των παικτών που προαναφέραμε σε βίντεο:

5 triple-doubles in one day, a new NBA record! pic.twitter.com/NRZR5HTOOT

— NBA (@NBA) March 14, 2021