Όπως όλα δείχνουν, μετά από ένα καλοκαίρι αιματηρών διαδηλώσεων με καταγγελίες για νοθεία στις εκλογές που τον διατήρησαν στη θέση του προέδρου, ο Αλεξάντερ Λουκασένκο θεώρησε ότι έχει ανάγκη από μια πιο… ανάλαφρη μέθοδο επιβολής της εξουσίας του.

Συγκεκριμένα, τα συμφέροντα του αυταρχικού ηγέτη της χώρας ανέλαβε να εξυπηρετήσει αυτή τη φορά το συγκρότημα Galasy ZMesta, που επρόκειτο να εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision.

Τώρα, όμως, η συμμετοχή της Λευκορωσίας στον 65ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision βρίσκεται σε κίνδυνο, σύμφωνα με επίσημη τοποθέτηση της EBU (Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση).

Έκτοτε αρκετή συζήτηση έχει γίνει σχετικά με το τραγούδι και κατά πόσο εναρμονίζεται τους κανόνες που έχει θέσει η EBU περί μη πολιτικής χροιάς του διαγωνισμού, ενώ πολύς ντόρος έχει γίνει, καθώς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως το συγκρότημα, αλλά και το τραγούδι εξυπηρετούν συμφέροντα του προέδρου της χώρας, Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Statement from the EBU regarding Belarus’ Eurovision Song Contest 2021 entry. pic.twitter.com/q25Eh80Plx

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 11, 2021