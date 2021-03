Πεθυμήσατε κι εσείς καλό, αυθεντικό σούσι; Θα τρώγατε λίγο βασιλικό καβούρι σε προνομιακή τιμή on the go; Αν απαντήσατε ναι, τότε μάλλον σας πρέπει μία περιποιημένη βόλτα στο Upper East Side της Νέας Υόρκης.

Οδηγηθείτε μέχρι το άρτι αφιχθέν Noz Market, σταθείτε στο παράθυρο να θαυμάσετε χρώματα και ποικιλία, διαλέξτε ό, τι θέλετε και συυνεχίστε την βόλτα σας.

Περνώντας μέσα από την πόρτα, ανακαλύψτε τους θησαυρούς της θάλασσας στα καλύτερά τους: καλαμάρια, γαρίδες, σολωμός Τασμανίας φρέσκα ψάρια από την αγορά Toyosu του Τόκιο, σπιτικές σάλτσες και όχι μόνο…

Το κατάστημα, που πρωτοάνοιξε τον Δεκέμβρη χωρίς τυμπανοκρουσίες και είσημα εγκαίνια, γεννήθηκε χάρη στην επιτυχία που είχε ο σούσι head σεφ Nozomu Abe του εστιατορίου με Michelin της Νέας Υόρκης, Sushi Noz.

Ο σεφ επαναδιαμόρφωσε το πετυχημένο μενού του, προσρμόζοντάς το στα street και take away δεδομένα της εποχής. Ένα από τα πιο ευχάριστα πράγματα σχετικά με το μαγαζί αυτό, είναι η γλυκιά αναμονή των χειροποίητων rolls. Η προετοιμασία τους, στην οποία μπορείτε να έχετε οπτική πρόσβαση, είναι σχέτη ποίηση: το ζεστό ρύζι λειαίνεται πάνω στα τραγανά φύκια, στη συνέχεια ραντίζεται με wasabi και τέλος τυλίγεται, έτοιμο να καταναλωθεί ολόφρεσκο.

Noz Market

1374 Third Avenue, Νέα Υόρκη