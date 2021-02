Ο γκουρού του μακιγιάζ Τζέιμς Τσαρλς αντιμετωπίζει αντιδράσεις για την ψεύτικη φωτογράφηση εγκυμοσύνης που δημοσίευσε.

RETWEET to be the next video’s sister shoutout!!

24 HOURS BEING PREGNANT 🤰🏻 ft. my actual pregnant best friend @lauramellado hahaha https://t.co/HyTt0ze46x pic.twitter.com/kjohKuC3SM

— James Charles (@jamescharles) February 12, 2021