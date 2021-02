Μία Γουέστ Χαμ από άλλον πλανήτη… παρακολουθούν τη φετινή σεζόν οι φίλαθλοι της, με τον Ντέιβιντ Μόγιες να έχει μεγάλο μερίδιο για την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα του Λονδίνου. Τα «σφυριά» βρίσκονται στην 5η θέση της βαθμολογίας και στο -2 από την 4η Λίβερπουλ, με το ευρωπαϊκό εισιτήριο να μη μοιάζει πλέον και πολύ μακρινό.

Και αν κάποιος δεν πιστεύει για κάποιον λόγο πως η Γουέστ Χαμ πραγματοποιεί μία φοβερή σεζόν, οι αριθμοί είναι εδώ για να του ανατρέψουν την άποψη. Τα «σφυριά» έχουν καταφέρει να μαζέψουν 38 βαθμούς σε αυτές τις 22 αγωνιστικές, κάτι που δεν είχαν καταφέρει εδώ και 35 χρόνια.

Τελευταία φορά που οι Λονδρέζοι είχαν μαζέψει περισσότερους βαθμούς σε αυτό το σημείο της σεζόν, ήταν την αγωνιστική περίοδο 1985/86, όταν η Γουέστ Χαμ είχε 45 βαθμούς σε 22 αγωνιστικές και κατάφερε να τερματίσει στην 3η θέση.

38 – West Ham have earned 38 points from their 22 Premier League games this season, their highest tally at this stage of a top-flight campaign since 1985-86, when they had 45 points and would go on to finish third. Europe. pic.twitter.com/kRC4brGziY

— OptaJoe (@OptaJoe) February 3, 2021