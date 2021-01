Τι προβλέπουν και οι τρεις αυτοί κανονισμοί στο σύγχρονο ποδόσφαιρο; Ότι η εθνική επιτροπή διαιτησίας ( δηλαδή η ΚΕΔ) έχει πλήρη λειτουργική ανεξαρτησία και απόλυτη αρμοδιότητα « Full responsibility for all matters» αναφέρει ρητά στο Annex A – Refereeing structure and organization και στην παράγραφο Α3 Responsibilities and duties η Σύμβαση Διαιτησίας της UEFA ( UEFA Referee Convention/έκδοση 2020).

Την ίδια ώρα ο Κανονισμός Διαιτησίας της Ε.Π.Ο. ρητώς περιγράφει «οι αποφάσεις της ΚΕΔ που αφορούν τα θέματα επιλογής, διορισμού, μη διορισμού, αξιολόγησης ή μη αξιολόγησης είναι οριστικές και δεν προσβάλλονται ενώπιον οποιουδήποτε οργάνου, δημόσιας αρχής ή δικαστηρίου τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο» (άρθρο 4, παράγραφος 6). Τελεία παράγραφος.

Ήταν σε γνώση των σχετικών (και άλλων ανάλογων) διατάξεων των κανονισμών όσοι ( δηλαδή δύο είναι) από το βράδυ της Κυριακής 24.01.2021 οργάνωσαν και ενορχήστρωσαν «το μέγα θέμα» σχετικά με το μέλλον των κ.κ. Τσαγκαράκη και Παπαπέτρου, διαιτητή και VAR αντίστοιχα, στο ματς Ατρόμητος – Ολυμπιακός; Ιδού η απορία.

Αν ήταν γνώστες των διατάξεων των κανονισμών και ξεκίνησαν μια ιστορία « τελειώστε τους» και «αν δεν τους τελειώσετε θα έχουμε πρόβλημα», είτε δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν, είτε, το πιθανότερο στο ελλαδιστάν, πουλάνε στο πόπολο φύκια για μεταξωτές κορδέλες, το ταίζουν σανό και το παραμυθιάζουν με ζώα του δάσους και άλλε άγριες φυλές εξωτικών πτηνών.

Αν δεν ήταν, είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι για τα αφεντικά τους επειδή τα αφήνουν να εκτίθενται ανεπανόρθωτα, να χρεώνονται επικοινωνιακές ήττες και να καταλήγουν μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα να προσμένουν κάποιο θάμα που δεν έρχεται ποτέ.

Ο Μάρκ Κλάτενμπεργκ είναι από σήμερα, Παρασκευή 29.01.2021, το αδιαφιλονίκητο αφεντικό της διαιτησίας. Τη εξέλιξη την επισημοποίησε «δια της παγερής σιωπής της» η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. που φρονίμως ποιούσα έκανε την πάπια και δεν προχώρησε στην παραμικρή αναφορά σε ζητήματα αξιολόγησης της απόδοσης διαιτητών, αφού πρώτα ενημερώθηκε από τον κ. Γραμμένο ( κατ’ ιδίαν εννοείται) ότι ο Άγγλος μόνο ασθενής δεν είναι και δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο για παρανοήσεις ακόμη και στον Πρόεδρο της ΕΠΟ.

Ο τελευταίος συναντήθηκε, λένε οι πληροφορίες, με τον κ. Κλάτενμπεργκ, σε μια αποστολή «αυτοκτονίας» με την επιθυμία να του επισημάνει την κακή απόδοση των δύο διαιτητών και να του θέσει ζητήματα σχετικά με το μέλλον τους στην ενεργή διαιτησία, αλλά προσέκρουσε σε θερμοκρασίες κάτω του -15, οπότε ανέκρουσε πρύμναν και την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια.

Η αιτίαση που επικαλέστηκε για τη συνάντηση δεν έχει γίνει γνωστή, αλλά μικρή σημασία έχει, το αποτέλεσμα μετράει κι εκεί ισχύει πλέον το παραφρασμένο « τη χάσαμε τη διαιτησία πατριώτη»…

Δεν είναι περίεργη ως εξέλιξη. Η λειτουργική ανεξαρτησία της εθνικής επιτροπής διαιτησίας και η απόλυτη αρμοδιότητα της για όλα τα θέματα διαιτησίας είναι ζητήματα εν ου παικτοίς στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με ιδιαίτερη επισόδη στην Αγγλία, άρα ένας Κλάτενμπεργκ δεν θα μπορούσε να συναινέσει σε καμία περίπτωση στην καταταστρατήγηση των διατάξεων των κανονισμών ή την επιτρέψει απλώς.

Οι πηχυαίοι τίτλοι έμειναν να θυμίζουν προθέσεις και παλιά, ηρωικά αναγνώσματα για προεδρικούς τσαμπουκάδες και πολύ σύντομα κανείς δεν θα ασχολείται μαζί τους, θα είναι ένδοξα δείγματα ποδοσφαιρικής κωμωδιογραφίας για άλλες εποχές, άλλες συνήθειες, άλλους ήρωες.

Ο Κ. Κλάτενμπεργκ αποδείχθηκε ότι και να ελίσσεται ξέρει και να επιβάλλεται και να εκμεταλλεύεται τις συγκυρίες και να διευρύνει την εξουσία του, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγει την Ομοσπονδία ή να την επικοινωνεί αρνητικά.

Πήρε αυτό που ήθελε τον απόλυτο έλεγχο του «μαγαζιού» επενδύοντας στην μεγαλειώδη γκάφα του Γραμμένου να ζητήσει συνάντηση για ζητήματα αξιολόγησης διαιτητών χωρίς να είναι θεσμικά καλυμμένος με αποτέλεσμα να υποστεί μια συντριπτική ήττα, καθώς στη μάχη έπεσαν και οι «φίλιες δυνάμεις» της FIFA και της UEFA που στήριξαν με απόλυτο και μη επιδεχόμενο αμφισβήτησης τρόπο τον εκλεκτό τους αρχιδιαιτητή.

Ηθικό δίδαγμα: κάποιοι πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι σε ζητήματα πολύ σοβαρά στη διαχείριση των οποίων δεν συγχωρείται ήττα και δεν αποτελεί δικαιολογία η άγνοια.

Σε κάθε περίπτωση το γεγονός είναι ένα. Η ελληνική διαιτησία πέρασε στην ευθύνη και την αποκλειστική αρμοδιότητα του Μάρκ Κλάτενμπεργκ μετά πολλών επαίνων. Τώρα, αν αυτό είναι καλό ή κακό θα φανεί σύντομα. Νεωτερισμός πάντως είναι και μεγάλος…

Με τις υγείες σας!!!