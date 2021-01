Παρά τις εκκλήσεις για «σεβασμό στην προσωπική τους ζωή», σύμφωνα με το Page Six, Κάνιε Γουέστ και Κιμ Καρντάσιαν έχουν βιντεοσκοπήσει τα προβλήματα του γάμου τους με σκοπό… να τα προβάλουν στο μεγάλο φινάλε του ριάλιτι «Keeping Up With The Kardashians».

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian)



Πηγή από την παραγωγή του ριάλιτι, που θα φτάσει στο τέλος του μετά από πάνω από 10 χρόνια και 20 σεζόν, αναφέρει ότι θα παρακολουθήσουμε μεγάλο μέρος των προβλημάτων μεταξύ της Κιμ και του Κάνιε στα τελευταία επεισόδια.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Σύμφωνα με την πηγή: «Οι Καρντάσιαν σκοπεύουν να τελειώσουν το ριάλιτι με θόρυβο. Έχουν βιντεοσκοπήσει την Κιμ να μιλά για τα προβλήματα του γάμου της. Όμως όλοι όσοι συμμετέχουν έχουν υπογράψει συμφωνία για να μην αποκαλύψουν περισσότερα, αφού το τελευταίο επεισόδιο δεν θα προβληθεί για αρκετούς μήνες ακόμη».

Το Page Six έχει αποκαλύψει ότι οι δύο celebrities βρίσκονται σε διάσταση και συζητούν τους όρους του διαζυγίου τους μετά από σχεδόν επτά χρόνια γάμου και τέσσερα παιδιά, ηλικίας 7 χρονών έως 20 μηνών.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian)



Αυτή τη στιγμή φέρονται να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για το πώς θα χωρίσουν την περιουσία τους.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian)



Άλλη πηγή δήλωσε στο Page Six ότι ο Κάνιε είναι καλά παρά το επερχόμενο διαζύγιο. «Συνειδητοποιεί ότι η πλευρά της Κιμ θα προσπαθήσει να δείξει ότι εκείνη δεν τον άντεχε άλλο. Στην πραγματικότητα, εκείνος ήταν που δεν άντεχε να ασχολείται περισσότερο με τις Καρντάσιαν. Ιδίως με τη μητέρα της, που παίζει μεγάλο ρόλο σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις της Κιμ».

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian)



Επιπλέον, η πηγή προσθέτει ότι ο Γουέστ «μοιάζει να απολαμβάνει τον χαμό γύρω από το διαζύγιό του. Ξέρει για τι είναι ικανές οι Καρντάσιαν, που είναι μηχανές δημόσιων σχέσεων και πιστεύει ότι είναι αστείο που η ομάδα της κατηγορεί την απόφασή του να κατέβει στις προεδρικές εκλογές ως αιτία για τη διάλυση του γάμου τους».