Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ και το πολιτικό του μέλλον.

Ο Τραμπ είναι και επίσημα ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ που μέσα στη θητεία του (και σχεδόν μέσα σε έναν χρόνο) παραπέμπεται δυο φορές για καθαίρεση, με τους Δημοκρατικούς αυτή τη φορά να μην αρκούνται σε αυτό και να θέτουν ζήτημα στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

H Βουλή των Αντιπροσώπων -εν μέσω φόβου για νέες ταραχές- συνεκλήθη προκειμένου να συζητήσει το άρθρο παραπομπής του Τραμπ για «υποκίνηση εξέγερσης» που οδήγησε τους οπαδούς του στο Καπιτώλιο, και αποφάσισε την παραπομπή του.

Μάλιστα, δέκα Ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς για να κατηγορήσουν τον Τραμπ για δεύτερη φορά. Στην ψηφοφορία 232 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της πρωτοβουλίας για παραπομπή Τραμπ και 197 ψήφισαν κατά.

Το αποτέλεσμα είναι συντριπτικό κατά του απερχόμενου προέδρου και αποτελεί σίγουρα και μια επιπλέον νίκη για τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι είχαν ούτως ή άλλως την πλειοψηφία να περάσουν το ψήφισμα.

Λίγες ώρες μετά την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων να τον παραπέμψει σε δίκη στη Γερουσία κατηγορώντας τον για «στάση», ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, ο Τσακ Σούμερ, αποκάλυψε ότι θα τεθεί ζήτημα και στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως δήλωσε, εάν ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κριθεί ένοχος στη δίκη του, που αναμένεται να διεξαχθεί στη Γερουσία, θα κατατεθεί πρόταση να διεξαχθεί χωριστή ψηφοφορία προκειμένου να στερηθεί το δικαίωμα να διεκδικήσει αιρετό αξίωμα διά παντός.

Ο κ. Σούμερ, ο οποίος, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, θα γίνει πρόεδρος της Γερουσίας μετά την 20ή Ιανουαρίου, έκανε τη δήλωση μετά την ιστορική ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων που σήμανε την παραπομπή (impeachment) του Τραμπ για δεύτερη φορά. Η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής Νάνσι Πελόσι τόνισε μετά τη διαδικασία πως «κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου».

«Ο Ντόναλντ Τραμπ άξιζε να γίνει ο πρώτος πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία που θα φέρει το στίγμα της παραπομπής του σε δίκη δύο φορές», σχολίασε ο Τσακ Σούμερ σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

The president of the United States incited a violent mob against the duly elected government of the United States in a vicious, depraved, and desperate attempt to remain in power.

For the sake of our democracy, it cannot and must not be tolerated, excused, or go unpunished. pic.twitter.com/UnmiiEIQpk

— Chuck Schumer (@SenSchumer) January 14, 2021