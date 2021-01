Ήττα-σοκ υπέστη χθες το βράδυ η Μπάγερν, καθώς, παρότι προηγήθηκε με 2-0 απέναντι στην Γκλάντμπαχ στο 26ο λεπτό, τα Πουλάρια κατάφεραν να φέρουν τούμπα την αναμέτρηση και να πάρουν μια τεράστια νίκη με 3-2 απέναντι στους πρωταθλητές.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ μπορεί να βρίσκεται πρώτη προς το παρόν στο βαθμολογικό πίνακα, ωστόσο αμυντικά προβληματίζει από την αρχή της σεζόν.

Οι Βαυαροί δεν έχουν εμφανίσει καμία σταθερότητα στον αμυντικό τομέα, με τα στατιστικά να το αποδεικνύουν περίτρανα, καθώς η διαφορά σε σχέση με την περασμένη σεζόν είναι κάτι παραπάνω από διακριτή.

Σε 15 αγώνες που έχει δώσει στην Bundesliga η Μπάγερν έχει δεχτεί φέτος 24 γκολ, που αναλογούν σε 1,6 γκολ ανά αγώνα.

Την περασμένη σεζόν η ομάδα του Φλικ είχε δεχτεί συνολικά 32 τέρματα στις 34 αγωνιστικές του πρωταθλήματος, αριθμός που αναλογεί σε 0,9 γκολ ανά παιχνίδι.

Η διαφορά φαίνεται πως είναι τεράστια, με την Μπάγερν να δέχεται τουλάχιστον ένα γκολ στα τελευταία της 10 παιχνίδια πρωταθλήματος και τον Μάνουελ Νόιερ να γράφει αρνητικό ρεκόρ στην καριέρα του, καθώς ποτέ δεν έχει περάσει από τέτοιο σερί.

Bayern conceded 32 goals in 34 league games last season.

They’ve already conceded 24 goals in 15 games this season 👀 pic.twitter.com/vABs9PvNzZ

— B/R Football (@brfootball) January 8, 2021