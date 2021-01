Τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο, το απόγευμα ανάμεσα στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον ύπατο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθεί η σύνταξη της έκθεσης για τις ευρωτουρκικές σχέσεις που έχουν αναλάβει να εκπονήσουν η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS) της οποίας ηγείται ο κ. Μπορέλ, ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον προσεχή Μάρτιο.

Την είδηση μετέδωσε μέσω Twitter ο εκπρόσωπος Τύπου της κυρίας φον ντερ Λάιεν, ο Ερίκ Μαμέρ.

Update to the agenda of President @vonderleyen tomorrow afternoon, accompanied by @JosepBorrellF:

➡️ VTC with Turkish President @RTErdogan in the context of the preparations for the joint report EEAS / Commission for the March European Council.

— Eric Mamer (@MamerEric) January 8, 2021