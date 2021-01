Must Read

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να κοιτάει μπροστά και να μη στέκεται μόνο στο παρόν, αποδεικνύοντάς το συνεχώς με πράξεις.

Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν πως οι Φρέρης, Χρήστου και Σταυρόπουλος, που βρίσκονται στις ακαδημίες της ομάδας, υπέγραψαν επαγγελματικά συμβόλαια με την ομάδα, με τον Ολυμπιακό να διασφαλίζει και το μέλλον.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Παρά τους δύσκολους καιρούς αβεβαιότητας που διανύουμε ο Ολυμπιακός είναι εδώ για να στηρίξει το εγχώριο ταλέντο και να δώσει χώρο στα παιδιά της Ακαδημίας να ξετυλίξουν το ταλέντο τους, στρατηγική που αποτελεί άλλωστε προτεραιότητα του ηγέτη του συλλόγου, κ. Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σε αυτό το πλαίσιο η διοίκηση της Ακαδημίας του Ολυμπιακού είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως μετά τους Μοίρα, Σταράκη, οι Νίκος Φρέρης, Νίκος Χρήστου και Χρήστος Σταυρόπουλος υπέγραψαν τα επαγγελματικά τους συμβόλαια!

Και τα τρία παιδιά ήταν μέλη της περσινής Κ17 του Ολυμπιακού που πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν φτάνοντας μέχρι τον τελικό του πρωταθλήματος υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Μαυρογενίδη.

Το who is who

Νίκος Φρέρης: Δεξί μπακ, 22/2/2003

Νίκος Χρήστου: Αμυντικός μέσος, 26/1/2004

Χρήστος Σταυρόπουλος: Μέσος, 10/7/2004»