Μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει στις τάξεις του τον τοπ σκόρερ του πρωταθλήματος, αλλά δεν εναποθέτει μόνο στον Γιουσέφ Ελ Αραμπί τις προσδοκίες για γκολ.
Είναι ενδεικτικό πως ακόμη κι αν αφαιρεθούν τα 13 τέρματα του Μαροκινού οι Ερυθρόλευκοι παραμένουν η πιο παραγωγική ομάδα της τρέχουσας Super League 1.
Έχουν, άλλωστε, να επιδείξουν και τον μεγαλύτερο επιθετικό πλουραλισμό με 14 διαφορετικούς σκόρερ.
Οι 13 συμπαραστάτες του Ελ Αραμπί μετρούν αθροιστικά 27 γκολ, τη στιγμή που η ΑΕΚ έχει 24 τέρματα, ο ΠΑΟΚ 21 (χωρίς το ματς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι) και ο Άρης 20 (δίχως την αναμέτρηση με το Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης»).
Οι υπόλοιπες 10 ομάδες δεν έχουν φτάσει ούτε τα 20 τέρματα, την ώρα που ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός έχει να επιδείξει 40 (27 συν τα 13 του τοπ σκόρερ).
Προσπέρασε την ΑΕΚ
Για να επιτύχει, πάντως, την πρωτιά και στην επιθετική πολυφωνία, ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να προσθέσει στη λίστα των σκόρερ του τρέχοντος πρωταθλήματος τρία νέα ονόματα μέσα στο 2021.
Στο ντέρμπι με την ΑΕΚ (3-0) άνοιξε τον φετινό του λογαριασμό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ο Ματιέ Βαλμπουενά, ενώ στο 4-0 επί του Αστέρα στην Τρίπολη προστέθηκαν οι Ρούμπεν Σεμέδο και Μαντί Καμαρά.
Κατόπιν αυτών οι Ερυθρόλευκοι μετρούν 14 διαφορετικούς σκόρερ προσπερνώντας τους 13 της ΑΕΚ.
Διψήφιο αριθμό παικτών που έχουν κουνήσει πλεκτό παρουσιάζουν επίσης ΠΑΟΚ (11) και Άρης (10).
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – 14 ΣΚΟΡΕΡ – 40 ΓΚΟΛ – 14 ΑΓΩΝΕΣ
1.ΓΙΟΥΣΕΦ ΕΛ-ΑΡΑΜΠΙ 13
2.ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ 6
3.ΑΧΜΕΝΤ ΧΑΣΑΝ 4
4.ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ 3
5.ΚΩΣΤΑΣ ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ 3
6.ΧΙΛΑΛ ΣΟΥΝΤΑΝΙ 2
7.ΑΡΜΙΝΤΟ ΜΠΡΟΥΜΑ 2
8.ΡΟΥΜΠΕΝ ΣΕΜΕΔΟ 1
9.ΜΑΝΤΙ ΚΑΜΑΡΑ 1
10.ΓΙΑΝ ΕΜΒΙΛΑ 1
11.ΜΑΡΙΟΣ ΒΡΟΥΣΑΪ 1
12.ΟΥΓΚΟ ΚΑΪΠΕΡΣ 1
13.ΜΑΤΙΕ ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ 1
14.ΚΑΦΟΥ* 1
*Έχει παραχωρηθεί δανεικός στη Νότιγχαμ Φόρεστ
ΑΕΚ – 13 ΣΚΟΡΕΡ – 24 ΓΚΟΛ – 14 ΑΓΩΝΕΣ
1.ΚΑΡΙΜ ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ 7
2.ΑΝΤΡΕ ΣΙΜΟΕΣ 2
3.ΛΙΒΑΪ ΓΚΑΡΣΙΑ 2
4.ΜΑΡΚΟ ΛΙΒΑΪΑ 2
5.ΝΕΛΣΟΝ ΟΛΙΒΕΪΡΑ 2
6.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 2
7.ΙΟΝΟΥΤΣ ΝΕΝΤΕΛΤΣΙΑΡΟΥ 1
8.ΝΕΝΑΝΤ ΚΡΙΣΤΙΣΙΤΣ 1
9.ΜΟΥΑΜΕΡ ΤΑΝΚΟΒΙΤΣ 1
10.ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΣ 1
11.ΕΒΓΕΝ ΣΑΚΧΟΦ 1
12.ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ 1
13.ΜΠΡΑΪΤ ΕΝΟΜΠΑΚΑΡΕ* 1
*Έχει αποχωρήσει από την ομάδα
ΠΑΟΚ – 11 ΣΚΟΡΕΡ – 21 ΓΚΟΛ – 13 ΑΓΩΝΕΣ
1.ΚΑΡΟΛ ΣΦΙΝΤΕΡΣΚΙ 6
2.ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΛΗΣ 3
3.ΟΜΑΡ ΕΛ ΚΑΝΤΟΥΡΙ 2
4.ΑΝΤΡΙΓΙΑ ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ 2
5.ΑΝΤΡΕ ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ 2
6.ΣΒΕΡΙΡ ΙΝΓΚΙ ΙΝΓΚΑΣΟΝ 1
7.ΤΟΜΑΣ ΜΟΥΡΓΚ 1
8.ΣΤΕΦΑΝ ΣΒΑΜΠ 1
9.ΑΝΤΟΝΙΟ ΤΣΟΛΑΚ 1
10.ΝΙΚΑ ΝΙΝΟΥΑ 1
11.ΑΟΥΓΚΟΥΣΤΟ ΝΤΑΓΚΛΑΣ 1
ΑΡΗΣ – 10 ΣΚΟΡΕΡ – 20 ΓΚΟΛ – 13 ΑΓΩΝΕΣ
1.ΜΠΡΟΥΝΟ ΓΚΑΜΑ 5
2.ΦΑΚΟΥΝΤΟ ΜΠΕΡΤΟΛΙΟ 4
3.ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΟΣ 2
4.ΧΑΒΙΕ ΜΑΤΙΓΙΑ 2
5.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΑΝΤΣΙΝΙ 1
6.ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΛΟΠΕΘ 1
7.ΣΑΝΤΕ ΣΙΛΒΑ 1
8.ΕΡΓΚΟΥΣ ΚΑΤΣΕ 1
9.ΛΟΥΚΑΣ ΣΑΣΑ 1
10.ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗΣ* 1
*Έχει αποχωρήσει από την ομάδα
ΒΟΛΟΣ – 8 ΣΚΟΡΕΡ – 18 ΓΚΟΛ – 14 ΑΓΩΝΕΣ
1.ΤΑΣΟΣ ΔΟΥΒΙΚΑΣ 5
2.ΖΑΝ ΠΙΕΡ ΜΠΑΡΙΕΝΤΟΣ 3
3.ΑΜΡ ΟΥΑΡΝΤΑ* 2
4.ΧΟΥΑΝ ΧΟΣΕ ΠΕΡΕΑ 2
5.ΖΟΥΛΙΑΝ ΜΠΑΡΤΟΛΟ 2
6.ΦΡΑΝΚΟ ΦΕΡΡΑΡΙ 1
7.ΡΟΝΤΡΙΓΚΟ ΚΟΛΟΜΠΟ 1
8.ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 1
*Έχει αποχωρήσει από την ομάδα
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ – 9 ΣΚΟΡΕΡ – 17 ΓΚΟΛ – 14 ΑΓΩΝΕΣ
1.ΦΑΤΙΟΝ ΑΝΤΟΝΙ 4
2.ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 3
3.ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ 3
4.ΜΑΡΚ ΦΕΡΝΑΝΤΕΘ 2
5.ΛΟΥΙΖ ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΣ 1
6.ΔΗΜΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ 1
7.ΤΟΜΑΣ ΜΠΕΝΤΙΝΕΛΙ 1
8.ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ 1
9.ΑΜΠΙΟΛΑ ΝΤΑΟΥΝΤΑ 1
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – 8 ΣΚΟΡΕΡ – 15 ΓΚΟΛ – 15 ΑΓΩΝΕΣ
1.ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΜΛΙΔΗΣ 5
2.ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 4
3.ΝΩΝΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 1
4.ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΓΑΣ 1
5.ΣΑΝΤΙ ΚΡΙΖΜΑΝ 1
6.ΡΟΝΤΡΙΓΚΟ ΕΡΑΜΟΥΣΠΕ 1
7.ΒΛΑΝΤΙΣΛΑΒ ΝΑΟΥΜΕΤΣ 1
8.ΛΕΟ ΜΠΑΤΙΣΤ 1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – 7 ΣΚΟΡΕΡ – 14 ΓΚΟΛ – 15 ΑΓΩΝΕΣ
1.ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΜΑΚΕΝΤΑ 4
2.ΚΑΡΛΙΤΟΣ 4
3.ΑΪΤΟΡ 2
4.ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΟΒΑΝΗΣ 1
5.ΛΟΥΚΑΣ ΒΙΓΙΑΦΑΝΙΕΣ 1
6.ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ 1
7.ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1
ΟΦΗ – 6 ΣΚΟΡΕΡ – 14 ΓΚΟΛ – 14 ΑΓΩΝΕΣ
1.ΦΑΜΠΙΟ ΣΤΑΡΤΖΕΟΝ 4
2.ΑΝΤΡΙΑΝ ΣΑΡΔΙΝΕΡΟ 4
3.ΧΟΥΑΝ ΝΕΪΡΑ 3
4.ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΤΑΪΚΟΣ 1
5.ΜΙΓΚΕΛ ΜΕΓΙΑΔΟ 1
6.ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΝΤΕ ΓΚΟΥΖΜΑΝ 1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – 5 ΣΚΟΡΕΡ – 14 ΓΚΟΛ – 15 ΑΓΩΝΕΣ
1.ΧΕΡΟΝΙΜΟ ΜΠΑΡΑΛΕΣ 8
2.ΛΟΥΙΣ ΦΕΡΝΑΝΤΕΘ 2
3.ΑΝΤΡΙΑΝ ΡΙΕΡΑ 2
4.ΦΡΑΝΣΕΣΚ ΡΙΤΖΙΣ ΚΡΕΣΠΙ 1
5.ΧΟΥΑΝ ΜΟΥΝΑΦΟ 1
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – 5 ΣΚΟΡΕΡ – 10 ΓΚΟΛ – 13 ΑΓΩΝΕΣ
1.ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 5
2.ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΤΑΣ 2
3.ΧΟΥΑΝ ΜΟΥΝΙΘ 1
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 1
5.ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – 6 ΣΚΟΡΕΡ – 8 ΓΚΟΛ – 15 ΑΓΩΝΕΣ
1.ΓΚΜΠΟΛΙ ΑΡΙΓΙΜΠΙ 2
2.ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΓΟΣ 2
3.ΦΡΑΝΚΟ ΜΑΖΟΥΡΕΚ 1
4.ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΘΑΤΗΣ 1
5.ΧΑΒΙΕ ΜΕΝΤΟΣΑ 1
6.ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΒΑΣ 1
ΛΑΡΙΣΑ – 4 ΣΚΟΡΕΡ – 9 ΓΚΟΛ – 14 ΑΓΩΝΕΣ
1.ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 6
2.ΤΙΜ ΣΠΑΡΒ 1
3.ΜΑΤΕΟ ΜΟΥΖΕΚ 1
4.ΧΑΜΖΑ ΓΙΟΥΝΕΣ 1
ΛΑΜΙΑ – 5 ΣΚΟΡΕΡ – 7 ΓΚΟΛ – 11 ΑΓΩΝΕΣ
1.ΛΑΖΑΡ ΡΟΜΑΝΙΤΣ 2
2.ΜΠΑΤΣΑΝΑ ΑΡΑΜΠΟΥΛΙ 2
3.ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ 1
4.ΜΙΛΟΣ ΝΤΕΛΕΤΙΤΣ 1
5.ΜΙΓΚΕΛ ΜΠΙΑΝΚΟΝΙ 1