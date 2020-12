Ρώσοι αστυνομικοί επέδραμαν σήμερα τα ξημερώματα σε ένα μοναστήρι, στα Ουράλια Όρη και συνέλαβαν έναν πρώην ιερέα, ο οποίος το είχε καταλάβει και φέρεται ότι προέτρεπε τις μοναχές να αυτοκτονήσουν.

Ο πάτερ Σεργκέι μεταφέρθηκε στη Μόσχα, περίπου 1.400 χιλιόμετρα από τη μονή, όπου δικαστήριο διέταξε να παραμείνει υπό κράτηση για δύο μήνες.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους αστυνομικούς των ειδικών δυνάμεων και πολλούς πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το μοναστήρι. «Μας κυνήγησαν, έβγαλαν έξω όλα τα παιδιά, δεν μας άφησαν να πάρουμε ζεστά ρούχα», είπε μία καλόγρια, που δεν κατονομάστηκε, στο τοπικό μέσο ενημέρωσης Ε1. «Ξάπλωσαν τον παπά μπρούμυτα στο πάτωμα και τον χτύπησαν με γκλομπ» πρόσθεσε.

Renegade priest Father Sergiy was arrested in Russia when riot police raided a convent he had seized control of https://t.co/n5TfSUTno9 pic.twitter.com/ufVVwpLU0C

— Reuters (@Reuters) December 29, 2020