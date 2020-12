Εκτός από δύο τρέιλερ, ένα με τους «Διάσημους» και ένα με τους «Μαχητές» ο νέος παρουσιαστής του Survivor, Γιώργος Λιανός είχε κρατήσει μέχρι τώρα σιγή ιχθύος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο νέο κύκλο του δημοφιλούς ριάλιτι επιβίωσης.

Ο Γιώργος Λιανός από τον Άγιο Δομίνικο, όπου θα γυριστεί και ο τέταρτος κύκλος του παιχνιδιού έκανε μία νέα ανάρτηση και ευχήθηκε με τον μοναδικό του τρόπο «Καλά Χριστούγεννα» στους διαδικτυακούς του φίλους.

View this post on Instagram A post shared by Giorgos Lianos (@giorgoslianoss)

View this post on Instagram A post shared by Giorgos Lianos (@giorgoslianoss)

Μάλιστα, μέσω αυτής έκανε και αναφορά στο γεγονός ότι παρουσιάζει φέτος εκείνος το ριάλιτι επιβίωσης.

Ο Γιώργος Λιανός έγραψε στην ανάρτησή του στο Instagram:

«Xmas came earlier! @marko5_sp Made me Yellow! Hope you like it! #xmas #makemeyellow #thesimpsons #survivor», έγραψε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

Δείτε το σκίτσο που μοιράστηκε ο Γιώργος Λιανός με τους θαυμαστές του στο οποίο είναι ζωγραφισμένο και το λογότυπο του «Survivor»:

View this post on Instagram A post shared by Giorgos Lianos (@giorgoslianoss)