Επίσημο το «χρυσό» deal!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε… φρένο στις ορέξεις των πολλών μνηστήρων, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να βάζει την υπογραφή του στο νέο του, πενταετές συμβόλαιο με τους Μιλγουόκι Μπακς!

Τα «ελάφια» επισημοποίησαν τη συμφωνία με τον Γιάννη, ο οποίος και θα λάβει το supermax συμβόλαιο, με τις απολαβές του να φτάνουν τα 228.2 εκατομμύρια δολάρια.

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο εν ενεργεία back-to-back MVP του ΝΒΑ, υπέγραψε πολυετή επέκταση με τους Μιλγουόκι Μπακς» αναφέρει η ανακοίνωση στο bucks.com.

Μάλιστα, φιλοξενούνται και δηλώσεις του Greek Freek, που χαρακτηρίζει σπίτι του τα «ελάφια»:

«Πρόκειται για μια μεγάλη στιγμή για εμένα και για την οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον οργανισμό που πιστεύει σε εμάς. Ρίσκαραν πριν από οκτώ χρόνια και το να βάζω την υπογραφή μου σε ένα συμβόλαιο σαν αυτό, είναι απίστευτο. Όλα αυτά έγιναν χάρη στη σκληρή δουλειά.

Αυτό είναι το σπίτι μου και θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά, θα κάνω το καλύτερο που μπορώ για να είναι οι Μπακς, οι οπαδοί και η πόλη περήφανοι. Ας το απολαύσουμε, ας κερδίσουμε και ας κάνουμε αυτά τα χρόνια να αποκτήσουν αξία».

Πλέον, αφού μπήκε και ένα τέλος στο σίριαλ, στόχος του Γιάννη την εφετινή σεζόν, είναι να οδηγήσει την ομάδα του στην κορυφή του NBA!

«This is my home. This is my city.»@Giannis_An34‘s message for Bucks fans: pic.twitter.com/ulXVtYS5X4

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 15, 2020