Δυναμικά έχει ξεκινήσει τη σεζόν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που πέτυχε «double double» και στο δεύτερο φιλικό με τους Μάβερικς.

Οι Μπακς δεν τα κατάφεραν και ηττήθηκαν με 112-128 αλλά ο Έλληνας σταρ ξεχώρισε με την παρουσία του για ακόμη μία φορά.

Ο «Greek Freak» τελείωσε το ματς με 24 πόντους (1/7β., 10/16διπ., 1/4τρ.), 14 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κοψίματα σε 27 λεπτά αγώνα.

The MVP put in some work:

24 PTS | 14 REB | 4 AST | 27 MIN pic.twitter.com/FHjlDX7ok6

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 15, 2020